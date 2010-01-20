رفع معضل آب آشامیدنی رودبار به 140 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ناصر مردانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: کمبود آب آشامیدنی از معضلات اساسی شهرهای هفتگانه و روستای تابعه شهرستان رودبار است که متاسفانه گرفتاریهای زیادی برای مردم ایجاد کرده است.

وی اظهارداشت: شهرهای لوشان و منجیل از رودخانه شاهرود و همچنین رودبار، رستم آباد و توتکابن از رودخانه سپید رود و چاههای فلمن آب مورد نیاز خود را تامین می کنند که متاسفانه به لحاظ منابع تامین آب، انتقال و شبکه های آب با مشکل جدی مواجه هستند.

فرماندار رودبارادامه داد: شهرهای بره سر و جیرنده از آبهای سطحی یا آب چاه استفاده می کنند که متاسفانه سفرهای زیر زمینی آب در این مناطق نیز به شدت مشکل دارد.

وی با عنوان اینکه معضل جدی کمبود آب شهرستان رودبار نیازمند عزم استانی و ملی است، افزود: امسال برای رفع کمبود آب آشامیدنی از محل خشکسالی 9 میلیارد ریال و همچنین از محل تملک دارای های استان اعتبارات قابل قبولی اختصاص یافته است اما این هزینه ها و این اعتبارات با توجه به حجم گسترده مشکلات واقعا این معضل قابل حل نیست.

مردانپور بیان داشت: در حال حاضر محور چاه جمال آباد به طرف شهر منجیل که باید خط انتقال 11 کیلومتر اصلاح شود فقط برای خرید لوله ها پنج میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اعلام اینکه سد دیورش از پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری است، افزود: با ساخت این سد مشکل آب آشامیدنی شهرهای شهرستان رودبار و روستاهای محوررفع خواهد شد.

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه استاندار گیلان عزم جدی برای رفع مشکل آب اشامیدنی مردم لوشان و منجیل دارد، گفت: متاسفانه آب آشامیدنی شهرستان رودبار به لحاظ کمی و کیفی یعنی خطوط انتقال، چاهها و شبکه های آب مشکل دارند، بنابراین این امر یک حرکت همه جانبه را می طلبد.

وی با اعلام اینکه شهر بره سر با مشکل جدی کمبود آب مواجه است، افزود: همچنین در شهر جیرنده برای رفع مشکل آب آشامیدنی دو دهنه چاه حفر شده است که چاه اول با 120 متر به آب نرسید و چاه دوم خوشبختانه به نتیجه رسیده است.

مردانپور یاد آورشد: منبع تامین آب شهر لوشان از رودخانه شاهرود است وقتی سیلی رخ می دهد خود به خود برای چاههای که در داخل این رودخانه قرار دارند، مشکل ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: در تمامی شهرهای شهرستان رودبار برای رفع مشکل آب آشامیدنی کار جدی در حال انجام است ولی این اعتبارات نمی تواند تحولات اساسی ایجاد کند.