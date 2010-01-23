توقف پروژه تله کابین رودبار توجیه زیست محیطی ندارد

ناصر مردانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تله کابین بزرگترین، تله کابین جهان است که به طول 12 کیلومتر در بخش رحمت آباد شهرستان رودبار ساخته می شود.

وی ادامه داد: شهرستان رودبار با چشم اندازهای بی بدیل و زیبا متاسفانه به دلیل عدم اجرای طرحهای اساسی و زیرساختی از چشم گردشگران به دور مانده است که با اجرای پروژه تله کابین، این منطقه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

فرماندار رودبارهمچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شهرک صنعتی لوشان دو مشکل اساسی یکی تامین نقدینگی و دیگری آب مورد نیاز برای فعالیتهای صنعتی دارد، اظهار داشت: این شهرک از شهرکهای صنعتی قوی استان گیلان است و زیرساختهای خوبی نیز دارد از اینرو باید با تعامل و همکاری مسئولان استانی مشکلات واحدهای صنعتی حل شود.

وی در ادامه به پروژه های ناتمام این منطقه اشاره کرد و افزود: پروژه های ناتمام به ویژه پروژه های تربیت بدنی شهرستان رودبار وضعیت خوبی ندارند و اداره کل تربیت بدنی باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهد.

مردانپوربا اشاره به وضعیت طرحهای گازرسانی شهرستان رودبار گفت: خطوط اصلی انتقال گاز مرکز استان گیلان از شهرستان رودبار یعنی از لوشان، منجیل، رودبار و توتکابن می گذرد ولی عملا در کل این شهرستان هفت روستا گازرسانی شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری هشت تا 10 روستا در منطقه رودبار گازدار می شوند، افزود: عملیات اجرای طرح گازرسانی به 15 روستا در شهرستان شروع شده و 13 روستا نیز در دست طراحی است که تا پایان سال جاری و سال 89 یک تحول اساسی در بخش گازرسانی ایجاد خواهد شد.

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه خط تغذیه گاز محور توتکابن، بره سر به جیرنده در دهه فجر امسال راه اندازی می شود، اظهار داشت: با افتتاح این پروژه روستاهای زیادی در بخشهای رحمت آباد، خورگام و عمارلو در دستور گازرسانی قرار می گیرند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه 75 درصد ذخائر معدنی استان گیلان در شهرستان رودبار واقع شده است اما این شهرستان اداره صنایع و معادن ندارد، افزود: موافقت تاسیس اداره صنایع و معادن از وزارتخانه متبوع گرفته شده است که با تامین اعتبارات لازم، بزودی راه اندازی خواهد شد.