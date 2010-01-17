صادرات کالاهای غیرنفتی در گیلان افزایش یافت

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان گیلان طی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 29 درصد و از حیث ارزش هفت درصد رشد را نشان می‌ دهد.

وی ادامه داد: در این مدت 476 هزار و 497 تن انواع کالاهای غیرنفتی شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آیینه و محصولات صنعتی به ارزش 309 میلیون و 455 هزار و 150 دلار به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

رئیس بازرگانی گیلان همچنین به واردات ترخیص شده از گمرکات گیلان اشاره کرد و افزود: ترخیص کالاهای وارداتی در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 14 درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: در این مدت چهار میلیون و 817 هزار و 10 تن انواع کالا به ارزش دو میلیارد و 410 میلیون و 736 هزار و 126 دلار وارد استان شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 47 درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 14 درصد کاهش داشته است.

امینی گفت: این کالاها شامل مواد سوختی، آهن آلات، ماشین آلات، تخته، تجهیزات حفاری، کامیون، تراکتور و روغن موتور و سایر اقلام می شود که از کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، امارات و عراق وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: درآمد عمومی حاصل از ترخیص کالا در 9 ماهه سال جاری دو هزار و 132 میلیارد و 571 میلیون و 211 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته است.