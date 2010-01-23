دوره های مختلف نظام جامع آموزشی در نیروگاه شهید بهشتی لوشان اجرا شد

محمدحسین بهمن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 108 نفر از پرسنل این نیروگاه از بخشهای شغلی بخشهای شغلی 30 هزار، 40 هزار و همچنین دیپلم در دوره های آموزشی از قبیل احتراق و محیط زیست، نقش مدیریت تعمیر و نگهداری در افزایش بهره وری صنعت برق، نقشه خوانی نیروگاه، مدیریت اسناد، مدارک، فن بایگانی و آشنایی با نظام تحول اداری شرکت کردند.

وی در خصوص برگزاری دوره های کار آموزی نیز اظهار داشت: تاکنون تعداد 59 نفر از دانشجویان کاردانی و کارشناسی، این دوره را به انجام رسانده اند.

مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید بهشتی لوشان افزود: همچنین از ابتدای سال جاری 156 نفر از دانش آموزان، 97 نفر دانشجو و 17 نفر از پرسنل شرکتهای مهندسی از نیروگاه شهید بهشتی لوشان بازدید کردند.

وی اظهار داشت: در سال جاری چهار سمینار با موضوعات معرفی روانکارها، معرفی دستگاه های رسوب زدا، سیستمهای بخار و کندانسور و پوششهای ضد سایش و خوردگی در نیروگاه برگزار و همچنین 37 نفر از مهندسان و متخصصان نیروگاه به سمینارهای مختلف اعزام شدند.

نیروگاه شهید بهشتی لوشان با ظرفیت اسمی 360 مگاوات ساعت برق در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین در زمینی به مساحت 50 هزار هکتار واقع شده است.