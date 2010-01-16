آغاز عملیات اجرایی خط انتقال اصلی آب 27 روستای آستانه اشرفیه

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محل تامین آب این پروژه، چاه های فلمن حفر شده در منطقه کیسم آستانه بوده و برای اجرای 18 کیلومتر خط انتقال اعتباری معادل 20 میلیارد ریال نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین پس از اجرای خط انتقال و 210 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع مردم این روستاها از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان همچنین گفت: به منظور تامین آب شرب بهداشتی اهالی روستای سیبن از توابع شهرستان رودبار این شرکت اقدام به انجام مطالعات آب یابی به روش ژئوالکتریک کرده است.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس یکدستگاه حفاری دورانی - چکشی که مخصوص حفاری سازندهای سخت و آهکی است، برای حفر یک حلقه چاه به عمق یکصد متر آغاز به کار کرده است.

آقابیگی یادآور شد: با حفراین حلقه چاه و اعتباری افزون بر هزار میلیون ریال مشکل کمبود آب منطقه رفع خواهد شد.