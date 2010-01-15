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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

نخستین باردر کشور؛

طرح ساماندهی نقل و انتقالات خودرو در گیلان اجرا شد

طرح ساماندهی نقل و انتقالات خودرو در گیلان اجرا شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: برای نخستین بار در کشور طرح ساماندهی نقل و انتقالات خودرو در استان گیلان انجام شد.

سرهنگ سید تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این طرح بصورت الگوی در گیلان اجرا می شود، افزود: از این پس نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ساماندهی خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از سوء استفاده برخی فروشندگان، نمایشگاه داران و پیشگیری از ضررو زیان خریداران اعلام کرد.

پلیس راهور گیلان ادامه داد: به دلیل کم اطلاعی مردم، سند انتقال خودرو بصورت برگه سفید در مکانهای غیر از دفاتر اسناد رسمی امضاء می شود که ایمن موضوع می تواند سبب سوء استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از فروش خودرو پلاک آن نباید به خریدار تحویل داده شود و باید در مرکز تعویض پلاک از خودرو فک پلاک شود.

حسینی تصریح کرد: در طرح ساماندهی نقل و انتقالات خودرو، اسناد و مدارک قانونی خودرو بصورت رایانه ای از راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی فرستاده و سپس نسبت به صدور سند بنام خریدار اقدام می شود.
کد مطلب 1016731

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