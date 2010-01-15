بی برنامگی برخی دستگاههای اجرایی باعث تداخل وظایف می شود

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر برنامه های درستی در دستگاههای اجرایی در سطح کلان کشور تدوین شود، می توان سمت و سوی نیازهای جامعه را به سمتی برد که حداقل نیازهای کشاورزی از استانهای شمالی تامین شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان گیلان در 10 درصد ازاقتصاد کشور به ویژه در بخش کشاورزی حضور فعال دارد، بعضا تداخل وظایف کارها در وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی مردم را دچار مشکل می کند.

دلخوش اظهارداشت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ریزی برای تولید در کشور برنامه درستی داشته باشد، قطعا کشاورزان به تولید خود امیدوارتر می شوند.

وی عنوان کرد: ظرفیت عظیم استان گیلان در کشور کاملا شناخته شده نیست اگر مزیتهای این موقعیت جغرافیایی به درستی شناخته شوند می تواند در رونق اقتصادی کشور و استان بسیار موثر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مقوله اشتغال در کشور اشاره کرد و افزود: اشتغال یک مشکل سراسری است و درصد بیکاری در شهرهای مختلف بستگی به نوع کار فرق می کند.

دلخوش اظهارداشت: نمایندگان مجلس تا آنجائیکه قانون برنامه اجازه دهد و همچنین بتوانند با سیاستهای کل نظام هماهنگی ایجاد کنند، برای اشتغال برنامه ریزی خواهند کرد.

وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران در بخشهای مختلف تاکید کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای جوانان از برنامه های مهم نظام است که هم باید در این راستا تلاش کنند.

نماینده صومعه سرا همچنین با بیان اینکه شهرک صنعتی صومعه سرا 80 درصد پیشرفت کار دارد، گفت: علاوه براین در سفر دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان گیلان، شهرک صنعتی شماره دو صومعه سرا نیز به تصویب رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شهرستان صومعه سرا طی مدت چهار سال گذشته به میزان 30 سال کار اجرایی و عمرانی انجام شده است، یاد آورشد: در این مدت آسفالت 106 روستا، ساخت 36 مدرسه، 14 سالن ورزشی، استخر شنا و همچنین گاز رسانی به 26 روستا انجام شده است.

دلخوش با اعلام اینکه تمامی مناطق روستای این شهرستان از نعمت سیتم تلفن برخوردارند، ادامه داد: ایجاد کانالهای آبرسانی کشاورزی، ساخت جادههای بین مزارع، لایروبی استخرها و همچنین ساخت 18 پل بزرگ و کوچک از دیگر اقدامات انجام شده در شهرستان صومعه سراست.