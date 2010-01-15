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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

شرکت گاز می تواند تا هزار میلیارد ریال از بانکها وام بگیرد

شرکت گاز می تواند تا هزار میلیارد ریال از بانکها وام بگیرد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش گفت: شرکت ملی گاز برای اجرای تعهدات ملی و استانی خود می تواند تا سقف یک هزار میلیارد ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان وام بگیرد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این بازپرداخت این وام پنج ساله است، افزود: با این حرکت سرعت گاز رسانی به مناطق روستای استانهای شمالی به دلیل موقعیت جنگلی تسریع می شود.

وی با اعلام اینکه گاز رسانی یکی از مطالبات عمده روستائیان است، اظهارداشت: برخورداری مناطق روستای از نعمت گاز باعث کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، افزایش تولید و همچنین عدم تخریب مناطق جنگلی و مرتعی خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به اینکه باید تغییرات بنیادین در نظام آموزشی صورت گیرد، افزود: براساس برنامه چشم ‌انداز بیست ساله باید سطح علمی، آموزشی و فرهنگی به نقطه ‌ای برسد که اهداف مهم نظام تحقق یابد.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نظام آموزشی در کشور گفت: به موجب این تغییر دورههای آموزشی به دو دوره شش ساله ابتدایی و متوسطه تبدیل می ‌شود و دوره راهنمایی به عنوان مرحله اول دوره متوسطه قرار می ‌گیرد.

عباسی اظهارداشت: دوره راهنمایی چند سالی است به دلیل دوره پیش دانشگاهی کارایی خود را از دست داده است و قرار بر این بود دانش آموزان در این دوره رشته تحصیلی خود را برای مقطع دبیرستان انتخاب کنند اما این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاد و دانش‌ آموزان با ورود به دبیرستان به علت تناسب نداشتن محتوای درسی دوره راهنمایی با دوره متوسطه با افت تحصیلی روبرو می‌ شدند.

نماینده رودسر و املش ادامه داد: دوره راهنمایی یا مرحله اول دوره متوسطه پلی ارتباطی بین مقطع ابتدایی و مقطع پایانی دبیرستان به حساب می‌ آید.
کد مطلب 1016734

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