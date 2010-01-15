شرکت گاز می تواند تا هزار میلیارد ریال از بانکها وام بگیرد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگارمهر با اعلام این بازپرداخت این وام پنج ساله است، افزود: با این حرکت سرعت گاز رسانی به مناطق روستای استانهای شمالی به دلیل موقعیت جنگلی تسریع می شود.

وی با اعلام اینکه گاز رسانی یکی از مطالبات عمده روستائیان است، اظهارداشت: برخورداری مناطق روستای از نعمت گاز باعث کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، افزایش تولید و همچنین عدم تخریب مناطق جنگلی و مرتعی خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به اینکه باید تغییرات بنیادین در نظام آموزشی صورت گیرد، افزود: براساس برنامه چشم ‌انداز بیست ساله باید سطح علمی، آموزشی و فرهنگی به نقطه ‌ای برسد که اهداف مهم نظام تحقق یابد.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نظام آموزشی در کشور گفت: به موجب این تغییر دورههای آموزشی به دو دوره شش ساله ابتدایی و متوسطه تبدیل می ‌شود و دوره راهنمایی به عنوان مرحله اول دوره متوسطه قرار می ‌گیرد.

عباسی اظهارداشت: دوره راهنمایی چند سالی است به دلیل دوره پیش دانشگاهی کارایی خود را از دست داده است و قرار بر این بود دانش آموزان در این دوره رشته تحصیلی خود را برای مقطع دبیرستان انتخاب کنند اما این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاد و دانش‌ آموزان با ورود به دبیرستان به علت تناسب نداشتن محتوای درسی دوره راهنمایی با دوره متوسطه با افت تحصیلی روبرو می‌ شدند.

نماینده رودسر و املش ادامه داد: دوره راهنمایی یا مرحله اول دوره متوسطه پلی ارتباطی بین مقطع ابتدایی و مقطع پایانی دبیرستان به حساب می‌ آید.