اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرمربی تیم والیبال خراسان رضوی از هفتم دوازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور عصر امروز تیم والیبال بانک صادرات خراسان به مصاف تیم هیئت والیبال ارومیه می رود.



جبار قوچان نژاد اظهار داشت: عصر امروز بازی سختی پیش رو داریم و با اینکه تیم ارومیه در رتبه های پائین جدول قرار دارد ولی یکی از تیم های سرشناس و خوب این رقابت ها است.

سرمربی تیم والیبال خراسان رضوی افزود: با اینکه با دست خالی به مصاف حریفان می رویم اما با همت بازیکنان و آمادگی کامل برای کسب پیروزی به میدان می رویم.

مجید ساداتی سرمربی تیم هیئت والیبال ارومیه افزود: تیم ما بدون اسپانسر این لیگ را شروع کرد و همچون سالهای گذشته توانستیم خود را به عنوان یک مدعی مطرح کنیم.

وی در خصوص آمادگی تیم برای این مسابقه گفت: یکی از بازیکنان خارجی تیم ما مصدوم است اما بقیه بازیکنان در آمادگی خوبی به سر می برد.

ساداتی در خصوص تیم هئیت والیبال خراسان گفت: خراسان رضوی با اینکه از نظر مالی مشکلاتی را دارد ولی توانسته تا اینجای مسابقات نتایج درخشانی را کسب کند و در بالای جدول جایگاه خوبی دارد.

اخراج بازیکن پیام از اردو تیم

جمالیان از اردوی تیم پیام اخراج شد و از سفر به اصفهان باز ماند.

سرمربی تیم پیام گفت: منصور جمالیان به علت بی انضباطی از تیم اخراج شده است و حق شرکت در تمرینات را ندارد.

علی حنطه در خصوص آمادگی تیم افزود: تیم ما در آمادگی کامل به سر می برد و امیدواریم در اصفهان نتیجه مطلوبی را کسب کنیم و به روند رو به رشد خوب ادامه بدهیم.

وی در خصوص مصدومان تیم پیام گفت: سجاد امیدی مصدومیت جزئی دارد و کادر پزشکی برای آماده کردن این بازیکن تلاش خود را انجام می دهد تا برای دیدار فردا آماده شود.

حنطه در خصوص تیم حریف گفت: تیم سپاهان نوین رقابت نزدیکی با ما دارد و تنها با تفاضل گل کمتر بعد از تیم ما در رتبه پنجم جدول قرار دارد.

اردوی هفت روزه پیام در مالزی

تیم پیام خراسان رضوی پس از برگزاری آخرین دیدار در دور رفت مسابقات به اردوی مالزی می رود.

وحید ضرابی نسب افزود: تیم به علت اینکه دو بازی عقب افتاده دارد این دو بازی ها در فاصله زمانی سه روزه برگزار می کند.

معاون فرهنگی باشگاه پیام افزود: طبق برنامه ریزی در نخستین بازی عقب افتاده هفته آینده در مشهد میزبان تیم تربیت یزد است و بعد از سه روز در گرگان به مصاف تیم اتکا می رود.

ضرابی نسب در خصوص اردوی آمادگی تیم گفت: بعد از مسابقات دو رفت اگر تیم در جایگاه اول تا سوم قرار بگیرد اردوی آمادگی هفت روزه اول در کشور مالزی برگزار می کنیم و اگر تیم در رده های چهارم تا پنجم جدول باشد اردوی خود را در جزیره کیش برگزار می کنیم.