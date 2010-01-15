تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم ژانویه سال 2010 میلادی.
- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - استیل آذین تهران، 15:15، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
* صبای قم - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران
- بیست و هفتمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
گروه B:
* ساحل عاج - غنا
- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین و آخرین دیدار تدارکاتیاش در بلژیک، برابر تیم ملی فوتسال این کشور به میدان می رود.
- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه "ب" این مسابقات به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندر عباس
* گل گهر سیرجان - پتروشیمی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* برق شیراز - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* مس سرچشمه - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* نفت تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران
* داماش گیلان - صنعت مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
* نساجی مازندران - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
- مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* زین اردن - النصر امارات (ساعت 17)
* الجزیره مصر - الوحده سوریه (ساعت 19)
* شانویل لبنان - اسمارت فیلیپین (ساعت 21)
- دور برگشت رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاههای ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ستاد آجا - توحید
* مقاومت - نیروی زمینی
* خوزستان - هتل ملک چالوس
* پاس خراسان رضوی - میقات الرضا
* مهرام - سپاه تهران
دور دوم:
* ستاد آجا - نیروی زمینی ارتش
* مقاومت - میقات الرضا
* خوزستان - سپاه تهران
* پاس خراسان رضوی - مهرام
دور سوم:
* مقاومت - توحید
* خوزستان- خراسان شمالی
* پاس خراسان رضوی- ستاد آجا
* سپاه تهران - نیروی زمینی ارتش
* میقات الرضا - هتل ملک چالوس
دور چهارم:
* خراسان شمالی - توحید
* مقاومت - ستاد آجا
* پاس خراسان رضوی - نیروی زمینی ارتش
* مهرام - هتل ملک چالوس
* سپاه تهران - میقات الرضا
- رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با دببر کل کمیته اجرایی ستاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به منظور شرکت در نشست مشترک با مدیران فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی امروز به ریاض سفر میکنند.
- دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاههای ایران با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
هفته اول دور برگشت:
* گاز فجر جم - دانشگاه آزاد اسلامی
* فولاد ماهان سپاهان - کولرهای گازی کنوود
* سایپا - قوامین ناجا
هفته دوم دور برگشت:
* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری بندرعباس
* سایپا - دانشگاه آزاد اسلامی
* ملی حفاری - قوامین ناجا
- دور برگشت از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای بایرن مونیخ با هوفنهایم آغاز می شود.
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