تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم ژانویه سال 2010 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - استیل آذین تهران، 15:15، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* صبای قم - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

گروه B:

* ساحل عاج - غنا

- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی‌اش در بلژیک، برابر تیم ملی فوتسال این کشور به میدان می رود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه "ب" این مسابقات به پایان می رسد:

* آلومینیوم هرمزگان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندر عباس

* گل گهر سیرجان - پتروشیمی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* برق شیراز - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

* مس سرچشمه - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* نفت تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران

* داماش گیلان - صنعت مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

* نساجی مازندران - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

- مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* زین اردن - النصر امارات (ساعت 17)

* الجزیره مصر - الوحده سوریه (ساعت 19)

* شانویل لبنان - اسمارت فیلیپین (ساعت 21)

- دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر جودو باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ستاد آجا - توحید

* مقاومت - نیروی زمینی

* خوزستان - هتل ملک چالوس

* پاس خراسان رضوی - میقات الرضا

* مهرام - سپاه تهران

دور دوم:

* ستاد آجا - نیروی زمینی ارتش

* مقاومت - میقات الرضا

* خوزستان - سپاه تهران

* پاس خراسان رضوی - مهرام

دور سوم:

* مقاومت - توحید

* خوزستان- خراسان شمالی

* پاس خراسان رضوی- ستاد آجا

* سپاه تهران - نیروی زمینی ارتش

* میقات الرضا - هتل ملک چالوس

دور چهارم:

* خراسان شمالی - توحید

* مقاومت - ستاد آجا

* پاس خراسان رضوی - نیروی زمینی ارتش

* مهرام - هتل ملک چالوس

* سپاه تهران - میقات الرضا

- رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با دببر کل کمیته اجرایی ستاد بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی به منظور شرکت در نشست مشترک با مدیران فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی امروز به ریاض سفر می‎کنند.

- دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های ایران با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

هفته اول دور برگشت:

* گاز فجر جم - دانشگاه آزاد اسلامی

* فولاد ماهان سپاهان - کولرهای گازی کنوود

* سایپا - قوامین ناجا

هفته دوم دور برگشت:

* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری بندرعباس

* سایپا - دانشگاه آزاد اسلامی

* ملی حفاری - قوامین ناجا