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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین پیگیری رقابت‌های بسکتبال جام شیخ راشد دبی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم ژانویه سال 2010 میلادی.

- هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* مقاومت شهید سپاسی شیراز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - استیل آذین تهران، 15:15، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
* صبای قم - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

- بیست و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
گروه B:
* ساحل عاج - غنا

- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی‌اش در بلژیک، برابر تیم ملی فوتسال این کشور به میدان می رود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر از گروه "ب" این مسابقات به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندر عباس
* گل گهر سیرجان - پتروشیمی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* برق شیراز - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* مس سرچشمه - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* نفت تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران
* داماش گیلان - صنعت مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
* نساجی مازندران - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

- مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* زین اردن - النصر امارات (ساعت 17)
* الجزیره مصر - الوحده سوریه (ساعت 19)
* شانویل لبنان - اسمارت فیلیپین (ساعت 21)

- دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر جودو باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ستاد آجا - توحید
* مقاومت - نیروی زمینی
* خوزستان - هتل ملک چالوس
* پاس خراسان رضوی - میقات الرضا
* مهرام - سپاه تهران
دور دوم:
* ستاد آجا - نیروی زمینی ارتش
* مقاومت - میقات الرضا
* خوزستان - سپاه تهران
* پاس خراسان رضوی - مهرام
دور سوم:
* مقاومت - توحید
* خوزستان- خراسان شمالی
* پاس خراسان رضوی- ستاد آجا
* سپاه تهران - نیروی زمینی ارتش
* میقات الرضا - هتل ملک چالوس
دور چهارم:
* خراسان شمالی - توحید
* مقاومت - ستاد آجا
* پاس خراسان رضوی - نیروی زمینی ارتش
* مهرام - هتل ملک چالوس
* سپاه تهران - میقات الرضا

- رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با دببر کل کمیته اجرایی ستاد بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی به منظور شرکت در نشست مشترک با مدیران فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی امروز به ریاض سفر می‎کنند.

- دور برگشت مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه‌های ایران با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
هفته اول دور برگشت: 
* گاز فجر جم - دانشگاه آزاد اسلامی
* فولاد ماهان سپاهان - کولرهای گازی کنوود
* سایپا - قوامین ناجا
هفته دوم دور برگشت:
* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری بندرعباس
* سایپا - دانشگاه آزاد اسلامی
* ملی حفاری - قوامین ناجا

- دور برگشت از رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های بایرن مونیخ با هوفنهایم آغاز می شود.
کد مطلب 1016757

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