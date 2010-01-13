انتقاد یک مسئول از کم توجهی به مناسبتهای ملی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان کمیته های تخصصی ستاد دهه فجر آذربایجان غربی افزود: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد هستیم که هیچ توجهی به مناسبت های ملی و مذهبی در شورای اداری استان صورت نمی گیرد که این امر موجب کم رنگ شدن توجهات سایر دستگاه های اجرایی به این مناسبت ها می شود.

وی در ادامه از عدم حضور برخی از دستگاه های اجرایی در آیین های بزرگداشت دهه فجر نیز انتقاد کرد و بیان داشت: دستگاه های اجرایی از جمله اداره کل پست، برق، آب، اقتصاد و دارایی و نیز بانکهای استان تاکنون فعالیتی در جهت بزرگداشت آیین های دهه فجر انجام نداده اند.

وی ادامه داد: فعالیتهای جانبی نیز توسط این دستگاه های اجرایی انجام گرفته تحت نظر ستاد بزرگداشت دهه فجر نبوده است و ادامه این روند موجب موازی کاری در بزرگداشت آیین های انقلابی می شود.

حجت الاسلام نیساری در ادامه از بدقولی سخنرانان ملی در راهپیمایی های مناسبتی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر با وجود هماهنگی های قبلی و اعلام قبلی صورت گرفته سخنرانان ملی در روز راهپیمایی اقدام به حضور در استان می کنند که به دلیل بسیاری از مشکلات به راهپیمایی نرسیده و موجب بی اعتمادی در بین مردم می شوند.

وی فعال نبودن مساجد، عدم حضور فعال روحانیون در مناسبت های ملی مذهبی، عدم انجام فعالیتهای مشارکتی دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمیته های فرعی ستاد بزرگداشت دهه فجر و عدم حضور در جلسات هماهنگی، کوتاه بودن مسیرهای راهپیمایی، فرسوده بودن سیستم صوتی در برگزاری راهپیمایی ها و استفاده از شعارهای قدیمی در کنار عدم همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت راهپیمایی ها را از آسیبهای جدی پیش روی بزرگداشت آیین های ملی و مذهبی به خصوص دهه فجر عنوان کرد.

حجت الاسلام نیساری در ادامه با تاکبد بر توجه به کیفیت و محتوای برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر امسال گفت: برنامه های امسال گرامیداشت دهه مبارک فجر، ضروری است در مقایسه با سال های گذشته از محتوای بیشتری برخوردار شود.

وی ادامه داد: با توجه به کم لطفی ها و اهانت جریانات اخیر به ساحت مقدس امام خمینی (ره)، باید در آیین های بزرگداشت ایام الله دهه فجر به این قضایا نیز پرداخته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: در جریانات اخیر بعضی از معاندین نظام، چهره استکبار ستیزی اسلام را زیر سئوال بردند که تحلیلگران باید در برنامه های دهه مبارک فجر امسال به تبیین آنها و بررسی توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی نیز بپردازند.

حجت الاسلام نیساری یادآور شد: رسانه های جمعی در آذربایجان غربی هم باید برنامه ریزی کنند و در بحث پوشش خبری برنامه های دهه فجر امسال بیشتر به مباحث بررسی محتوای انقلاب اسلامی توجه کنند.

وی، با اشاره به اینکه امسال سال الگوی مصرف از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده است نیز افزود: توجه به شعار امسال و پرهیز از اصراف کاری در برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر یکی از برنامه های مهم این ستاد است.

نساری در ادامه گفت: به منظور برگزاری با شکوه آیینهای دهه مبارک فجر 26 کمیته های تخصصی در سطح شهرستانهای آذربایجان غربی تشکیل شده است.