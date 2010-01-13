فوتسال ایران بهترین تیم سال 2009 جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری معتبر "فوتسال پلانت" از انتخاب تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین تیم سال 2009 جهان خبر داد.

براساس گزارش این پایگاه خبری، تیم‌های ملی فوتسال مردان ایران و زنان برزیل عناوین بهترین تیم‌های ملی فوتسال جهان در سال 2009 را از آن خود کردند.

برندگان این عنوان در سالهای گذشته به شرح زیر است:

2003: ایتالیا

2004: اسپانیا

2005: معرفی نشد

2006: معرفی نشد

2007: برزیل

2008: برزیل

تیم ملی فوتسال ایران به دنبال درخشش در سال 2009 میلادی به این عنوان دست یافت. پایگاه خبری فوتسال پلانت از تساوی 2 بر2 ملی پوشان فوتسال ایران مقابل برزیل در ابتدای سالجاری به عنوان عاملی در جهت انتخاب این تیم به عنوان بهترین تیم سال یاد کرده است.

پایگاه خبری فوتسال پلانت از تیم ملی فوتسال ایران به عنوان "سلاطین پارسی" قاره آسیا نامبرده و از بازی وحید شمسایی و مصطفی نظری به نیکی یاد کرده است.