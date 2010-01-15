ایوبی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "نفوذی" به کارگردانی احمد کاوری و مهدی فیروزی و "بیگانگان" به کارگردانی عباس رافعی برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره پذیرفته شد.

وی درباره فیلم سینمایی "ناسپاس" گفت: تدوین این فیلم را همزمان با فیلمبرداری شروع کرده‌ایم و تا یک هفته دیگر تمام می‌شود و برای نمایش در جشنواره مشکلی نداریم، اما فیلم در بخش خارج از مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود.

این تدوینگر گفت: "ناسپاس" یک درام تاریخی است که قصه‌ای سرراست دارد و در تدوین هم به قصه و ساختار درونی فیلم وفادار بودم، موسیقی این فیلم را ستار اورکی می‌سازد و صداگذاری را محمود موسوی‌نژاد انجام می‌دهد.

فیلم‌ سینمایی "ناسپاس" به کارگردانی حسن هدایت و بازی پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، خسرو دستگیر، نیما شاهرخشاهی و لیندا کیانی به زودی آماده نمایش می‌شود.