اغلب معتادان را جوانان زیر دیپلم تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی افزود: ‌با توجه به اینکه اغلب مبتلایان به مواد مخدر استان را افراد با سنین پائین و زیر دیپلم تشکیل می دهند لازم است بر توسعه آگاهی بخشی به جوانان در آموزش و پرورش نسبت به مضرات و خطرات فردی و اجتماعی مواد مخدر اهتمام بیشتری ورزید.

وی با بیان اینکه بخشی از آلودگی به مواد مخدر ناشی از عدم آگاهی است، یادآور شد: آمار نشان می دهد با افزایش تحصیلات، میزان ابتلا به مواد مخدر در بین مردم کاهش می یابد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با توجه به ویژگیهای قومی و فرهنگی جامعه، زنان و دختران کمتر در معرض آسیبهای مواد مخدر هستند، تاکید کرد: در زمینه پیشگیری از اعتیاد باید بیشترین توجه به سنین نوجوانی و در میان جنس ذکور جامعه اعمال شود.

علیرضا بیگی تصریح کرد: در صورتی که همه بخشهای فرهنگی و اطلاع رسانی جامعه در این حوزه وظایف خود را به درستی انجام دهند و همچنین تمرکز بر قشر در معرض خطر می توانیم بیشترین سود را از منابع محدود جامعه ببریم.

دکتر بیگی با حساس خواندن شرایط بیماران اعتیاد تاکید کرد: کسانی که به این معضل گرفتارند نباید پاسخ منفی از مسئولان امر بگیرند.

وی با اشاره به این نکته که درمان معتادان تنها در چارچوب مراکز دولتی پاسخگو نخواهد بود گفت: طبق تجربه این افراد برای بازگشت نیازمند به ایجاد انگیزه هستند و این انگیزه به سختی و تنها با حمایت و کمکهای مردم و فعالیتهای هرچه بیشتر تشکلهای مردم نهاد امکان پذیر است.

استاندار آذربایجان شرقی نکته قابل توجه در گسترش اعتیاد را تمرکز انرژی بر روی اموال قاچاقچیان دانست و گفت: این ثروتهای نامشروع هستند که چرخه اعتیاد در جامعه را می چرخانند و تا زمانیکه این ثروت از گردونه خارج نشود مبارزه با گسترش مواد مخدر به سختی امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه با دستگیری هر فرد با وجود منابع مالی هنگفت افرادی دیگری در این چرخه جایگزین خواهد بود، ادامه داد: در صورت خارج نشدن این ثروت از دست عوامل مخرب این منابع در زمینه های دیگری در جامعه موجب فساد خواهند شد.

علیرضا بیگی تنها اعدام افراد خاطی در این زمینه را غیرموثر خواند و گفت: در صورت عدم فرهنگ سازی مناسب و حذف نشدن بنیه مالی قاچاقچیان و رهبران سوداگران مرگ و بسنده کردن به اعدام عده ای افراد خاص هزینه سنگینی را بر جامعه و خانواده ها اعمال خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرفی استخدام و بکار گیری معتادان در شهرداری را در نگاه اول عمل سودمندی دانست و خاطر نشان کرد: این عمل تزریق پول به این افراد و کمک به تامین هزینه مواد مخدر این افراد بوده و موجب خواهد شد افراد بیکار و جویای کار نیز به ذهنیت های نامناسب به اعتیاد روی آورند.

احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: معضل اعتیاد که در تارو پود جامعه نفوذ کرده از اختلافات طبقاتی،‌ معضلات اقتصادی و فرهنگی و... ناشی شده و مبارزه سخت و پیچیده ای را می طلبد، مبارزه ای که نیازمند هوشمندی و مسئولیت پذیری از جانب دستگاههای ذیربط می باشد تا شاهد نتایج موثری در این زمینه باشیم.