جمعه آخر هر ماه اکسپوی دانشجویی در نگارخانه شفق

به گزارش خبرگزاری مهر، حراج آثار هنری فارغالتحصیلان و دانشجویان هنر با هدف ایجاد بستری مناسب برای عرضه و فروش آثار هنری دانشجویان رشته هنر، جمعه آخر هر ماه تا پایان سال در نگارخانه شفق برگزار میشود.
سومین دوره این نمایشگاه نیز قرار است 25 دی در نگارخانه شفق برپا شود. در این نمایشگاه 35 هنرمند 87 اثر را به نگارخانه شفق ارسال کردند که در نهایت 45 اثر برای حراج انتخاب شدند. این آثار با حضور هنرمند و کارگروه تخصصی حراج، قیمتگذاری شده و پس از عرضه در نمایشگاه به بالاترین قیمت فروخته میشود.
همچنین علاقهمندان برای شرکت در این نمایشگاه میتوانند جهت تکمیل فرم ثبت نام به دبیرخانه آن واقع در خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی، خیابان بوستان شفق، نگارخانه شفق مراجعه کنند یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88554016 تماس بگیرند.
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