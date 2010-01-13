به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیرحسین اکبری ظهر چهارشنبه افزود: وب سایت جدید تبیان زنجان با ساختار و محتوای گسترده با بیش از 24 هزار عنوان محتوا در بهمن‌ ماه سال ‌جاری رونمایی می ‌شود.

وی با بیان اینکه علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به آدرس www.tebyan-zn.ir مراجعه کنند، ادامه داد: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاع‌رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

اکبری افزود: این سامانه با هدف ارسال و دریافت و مدیریت اخبار و رویدادهای این اداره کل و همه زیر مجموعه ‌های تحت پوشش در قالب یک سامانه تحت وب طراحی شده و در اختیار واحد روابط عمومی قرار گرفت.

مدیر تبیان زنجان با اشاره به اینکه این سامانه قابلیت مدیریت همه ارتباطات مرکز و ادارات و زیر مجموعه‌های تابعه را داراست، افزود: با راه ‌اندازی این سامانه علاوه بر کاهش مصارف رایج تولید خبر و حذف ارتباطات غیرضروری، اجرای فعالیتهای روابط عمومی با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

اکبری ادامه داد: همه مراحل طراحی و توسعه این سامانه در مرکز انفورماتیک و بدون صرف هیچ هزینه ‌ای صورت پذیرفته است و اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با درک اهمیت اطلاع ‌رسانی فرهنگی و دینی از ادارات فعال در استفاده از فناوری اطلاعات در راستای این مهم است.

مدیر تبیان زنجان با بیان اینکه پایگاه اطلاع رسانی تبیان زنجان با روزانه بیش از پنج هزار بازدید، پربیننده ترین وب سایت استان است، افزود: پایگاه اطلاع رسانی تبیان زنجان با استفاده از ظرفیتهای نرم افزاری و وب سایت خود موثرترین تولیدکننده محتوایی در حوزه IT استان است، این سایت بیش از 9 سال است که با شعار شبکه ملی، کاربر ملی در حوزه سایپر و دیجیتال فعال است.

مدیر سایت تبیان خاطرنشان کرد: روزانه بیش از 100 عنوان مقاله کاربردی دراین سایت درج می شود که با پرده بردای از نسخه جدید تبیان در ماه آتی، پیش بینی می شود که این رقم به س برابر ارتقا می یابد.

وی کتابخانه دیجیتالی تبیان را از جمله مهمترین خدمات ارائه شده توسط این پایگاه اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: کتابخانه دیجیتالی تبیان با بیش از 500 هزار مقاله و کتاب در اختیار دانشجویان و پژوهشگران استان به ویژه در بخشهای اندیشه و دین قرار گرفته است.