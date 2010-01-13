اولین همایش ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رئیس سازمان تبلیغات و هماهنگی استان چهارمحال و بختیاری در این همایش با اشاره به حوداث بعد از انتخابات در کشور که پروژه های طراحی شده از سوی ایادی استکبار جهانی بر علیه کشور بوده است، اظهار داشت: رویکرد برنامه های دهه فجر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، رویکرد بصیرتی است.

علی گرجی افزود: در 31 نقطه از گلزار شهدای استان عطر افشانی می شود و هدف از اجرای این برنامه بیان نقش انقلاب اسلامی در احیا فرهنگ شهادت طلبی است.

وی با بیان اینکه دشمن با تمام قدرت به میدان آمده است، بیان داشت: فضا در دست ملت ایران است و راهپیمایی 22 بهمن ماه به صورت شاخص و متمرکز خواهد بود.

گرجی با بیان اینکه ستاد های دهه فجر باید برای آحاد مردم باشد، عنوان کرد: متولیان امور فرهنگی باید در راستای انقلاب با دستی پر به میدان بیایند و تلاش کنند که راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال از سالهای دیگر پرشکوه تر برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش بصیرت عمومی، ترویج جایگاه و اهمیت نقش جوانان، تبین افتخارات امام و شهدا انقلاب و کشور، ترویج و نهادینه سازی اندیشه های دینی و سیاسی امام (ره)، تبین نقش هوشمندانه ولی فقیه در 20 سال گذشته و افزایش بصیرت و آگاهی و فهم حقیقت از رویکردها و دستاوردهای دهه فجر است.

فرماندار شهرکرد در این همایش افزود: باید در دهه فجر تمام خوبی های این انقلاب را بر مردم شناساند و بصیرت و آگاهی خود و مردم جامعه را با دادن آگاهی بالا برد.

سیدسعید زمانیان بیان داشت: بسیاری از حوادثی که بعد از انقلاب و جنگ هشت ساله در کشور رخ داده است، تمامی بر سر توطئه ها و شیطنتهای افراد منافق بوده است.

وی تصریح کرد: مهمترین موارد حفظ نظام پشتیبانی بی قید و شرط از ولی فقیه و حرکت در چارچوب های قانونی است.