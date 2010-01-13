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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

تمام شهرستانهای زنجان صاحب دارالقرآن می شوند

تمام شهرستانهای زنجان صاحب دارالقرآن می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با بیان اینکه زیرساختهای فرهنگی در زنجان مطلوب است، گفت: تا پایان امسال در تمام شهرستانهای این استان دارالقرآن احداث می شود که در برخی از این شهرستانها زمین نیز برای اجرای این طرحها تحویل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی نمایشگاه و فروشگاه دائمی قرآن کریم افزود: استان زنجان یکی از قطبهای علمی و فرهنگی کشور محسوب می شود و برای ایجاد زیر ساختهای فرهنگی تلاش جدی صورت بگیرید.

وی ایجاد و توسعه حوزه علمیه خواهران و برادران در استان و شهرستانها، ساخت شهرک دانشگاهی برای نخستین بار در این استان و چندین طرح فرهنگی را از دیگر کارهای فرهنگی صورت گرفته طی ماه های اخیر در استان زنجان دانست و گفت: شان و منزلت مردم زنجان ایجاب می کند نگاه عمیق فرهنگی به این استان داشته باشیم و در این عرصه مهم تا آنجا که می توانیم به کارها سرعت بخشیده و از رویکرد فرهنگی دولت دهم استفاده بهینه بکنیم.  

در ادامه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: "نمایشگاه و فروشگاه دائمی قرآن کریم" در محل دارالقرآن کریم زنجان با هدف توسعه فرهنگی دینی و در اختیار قرار دادن محصولات قرآنی  و فرهنگی است.

حجت الاسلام دشتکی علی افزود: این طرح در زمینی به وسعت یک هزار و 500 مترمربع و در سه طبقه احداث خواهد شد و کاربردهای مختلف فرهنگی و قرآنی، برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، اعتبار این طرح را10 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: هزینه های اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی، استانی و مردمی تامین خواهد شد.

کد مطلب 1016806

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