تمام شهرستانهای زنجان صاحب دارالقرآن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی نمایشگاه و فروشگاه دائمی قرآن کریم افزود: استان زنجان یکی از قطبهای علمی و فرهنگی کشور محسوب می شود و برای ایجاد زیر ساختهای فرهنگی تلاش جدی صورت بگیرید.

وی ایجاد و توسعه حوزه علمیه خواهران و برادران در استان و شهرستانها، ساخت شهرک دانشگاهی برای نخستین بار در این استان و چندین طرح فرهنگی را از دیگر کارهای فرهنگی صورت گرفته طی ماه های اخیر در استان زنجان دانست و گفت: شان و منزلت مردم زنجان ایجاب می کند نگاه عمیق فرهنگی به این استان داشته باشیم و در این عرصه مهم تا آنجا که می توانیم به کارها سرعت بخشیده و از رویکرد فرهنگی دولت دهم استفاده بهینه بکنیم.

در ادامه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: "نمایشگاه و فروشگاه دائمی قرآن کریم" در محل دارالقرآن کریم زنجان با هدف توسعه فرهنگی دینی و در اختیار قرار دادن محصولات قرآنی و فرهنگی است.

حجت الاسلام دشتکی علی افزود: این طرح در زمینی به وسعت یک هزار و 500 مترمربع و در سه طبقه احداث خواهد شد و کاربردهای مختلف فرهنگی و قرآنی، برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، اعتبار این طرح را10 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: هزینه های اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی، استانی و مردمی تامین خواهد شد.