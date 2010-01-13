پروژه های فرهنگی استان زنجان کلنگ زنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلنگ احداث کتابخانه مرکزی زنجان در محل کوی نگین در زمینی به مساحت یک هکتار و زیربنایی بالغ بر 17 هزار مترمربع و در شش طبقه به زمین زده شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

نیمی از اعتبارات این پروژه از منابع استانی و 50 بقیه از محل منابع ملی تامین خواهد شد. تاکنون 800 میلیون تومان از اعتبارات مورد نیاز این پروژه تامین شده است.

پروژه نمایشگاه و فروشگاه دائمی قرآن کریم با مساحتی بالغ بر هزار و 500 مترمربع از دیگر پروژه هایی بود که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

این طرح مکمل مجتمع فرهنگسرای امام خمینی (ره) و دارالقرآن کریم زنجان بود و مقرر شده است که با صرف اعتباری باغ بر 10 میلیارد ریال طی یک سال آینده به بهره برداری برسد.

اعتبار لازم جهت بهره برداری از این پروژه از طریق اعتبارات مردمی، ملی و استانی، تأمین و تا پایان سال جاری در تمامی شهرستانهای تابعه استان نیز عملیات اجرایی این گونه فروشگاه ها آغاز می شود.

همچنین صبح امروز پروژه هنرستان موسیقی دختران نیز با مساحت بیش از سه هزار و 963 مترمربع و نیز هنرستان هنرهای تجسمی دختران با مساحت بیش از پنج هزار مترمربع و زیربنای در محل اراضی پونک کلنگ زنی شد.

این پروژه ها با اعتباری بیش از هشت میلیارد تومان طی دو سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.