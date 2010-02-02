روشهای جذب جوانان به کتابخوانی نیازمند بازنگری است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کتاب ذهن را تقویت می کند و مانع از گرایش جوانان و نوجوانان به سمت بزه های اجتماعی می شود.

مهدی عسگری افزود: محیط های خشک بدون بهره گیری از جذابیتهای فرهنگی نمی توانند در جذب شهروندان به کتابخوانی موثر باشند و این موضوعی است که در طول زمان ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج نگرش موجود در مباحث فرهنگی را نگاه جذب حداکثری دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به این مهم باید از یارانه های دولتی بهره بیشتری جست.

مهدی عسگری با بیان اینکه فروشگاه های کتاب فروشی نقش موثری در جذب جوانان به سمت کتابخوانی دارند، ادامه داد: تقویت فعالیتهای فرهنگی در کتاب فروشیها باید مورد توجه قرار گیرد تا به جذب مخاطب که همان شهروندان و به ویژه جوانان است ختم شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج خاطر نشان کرد: دسترسی شهروندان به کتاب باید تسهیل شود و این مهم در فضایی فرهنگی، آرام و دوستانه قابل تحقق است.

وی با اشاره به تاثیر مطلوب کتاب بر شخصیت افراد بیان کرد: امروز هزاران کتاب با موضوعات مختلف و متنوع در دسترس مخاطبان قرار دارد و هر کس مطابق با میل و علاقه خویش می تواند از آنها بهره جوید که البته کتابخوانی شخصیت افراد را پخته تر می کند.

عسگری از اقشار مختلف جامعه خواست بخشی از وقت آزاد خود را به کتاب خوانی اختصاص دهند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج گرایش جوانان به سمت کتابخوانی را عاملی مهم جهت دور ماندن آنان از آسیبهایی چون اعتیاد، اتلاف وقت و.. توصیف کرد و گفت: روزانه دهها جلد کتاب آموزنده با موضوعات اجتماعی و فرهنگی منتشر می شود که در آگاهی بخشی به نسل جوان نقش ارزنده ای دارند و وظیفه سایر متولیان جذب جوانان به سمت کتاب است که باید مورد توجه قرار گیرد.