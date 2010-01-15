"آناهیتا" تفاوتهای زیادی با کارهای قبلیم دارد

عزیزالله حمید نژاد کارگردان و نویسنده فیلم "آناهیتا" که امسال با این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره جایگاه این فیلم در کارنامه کاری خود به خبرنگار مهر گفت: فکر می کنم "آناهیتا" جایگاه متفاوت و خاصی در کارنامه کاری من دارد. به دلایلی تصمیم گرفتم در حال حاضر در سینمای اجتماعی فعالیت کنم و به نوعی خودم را محک بزنم. موضوعی هم که برای این فیلم انتخاب کردم بسیار حساس و به نوعی غیرمتعارف است به همین جهت تفاوتهای زیادی با کارهای قبلیم دارد.

وی افزود: "آناهیتا" درباره ساختار مولکولهای آب و بررسی روی کریستالهایی آب است که در قالب درام اجتماعی مطرح می‌شود و مسایل علمی فیلم در حاشیه این موضوع قرار دارند. به نوعی این فیلم یک درام اجتماعی است که بخشی از فعالیتهای علمی چند دانشجو را روایت.

حمید نژاد با اشاره به تفاوت فضای این فیلم با کارهای قبلی خود گفت: وقتی موضوعی ذهن فیلمساز را درگیر می‌کند، در نتیجه تلاش می کند کار خود را هم با همان محور و دغدغه‌های روز خود بسازد. این فیلم به نوعی ادای دینی به پرفسور "ماسارو ایموتو" است که روش کار ایشان و نظریات علمیشان برایم جالب توجه بود .از طریق فیلم "آناهیتا" قصد داشتم مکاشفات علمی برخی از جوانان کشور را که در حال حاضر در چنین حوزه‌هایی فعالیت می کنند را به تصویر بکشم.

به گزارش مهر وی ادامه داد: جوانان در هر کشوری محور اصلی فعالیتها و مناسبات هستند. فکر کردم به لحاظ نمایشی قشر جوان در ساختار درام بیشتر کاربرد دارد. به هر حال پرداختن به موضوعات علمی هم مخاطب خاصی را می طلبد. من برای این‌که بتوانم هسته اصلی داستان ٰیعنی همان بررسی تحقیقات و پژوهشهای این دانشمند ژاپنی را بیان کنم با پرداختن به قصه این جوانان دانشجو سعی کردم مخاطب گسترده‌تری را هدف قرار دهم.

کارگردان "اشک سرما" در ارتباط با فیلمنامه "آناهیتا" گفت: فیلمنامه متعلق به خودم است و از مشاوره شخص خاصی نیز در این ارتباط استفاده نکردم. اما برای کار تحقیقات به کتابها و مستنداتی که از "ماسارو ایموتو" وجود دارد رجوع کردم. پایه و اساس این تحقیقات را بر اساس استنادات علمی ایشان بوده است.

وی تاکید کرد: آنچه در "آناهیتا" پر رنگ مطرح می شود روابط انسانی است. موضوع و مسائل علمی در لفافه هستند و به نوعی در لایه های زیرین فیلم دیده می شوند. البته این فیلم صد در صد ایرانی است و فعالیت های جوانان کشور ایران را نشان می دهد که بر این اساس کار می کنند.

حمید نژاد درباره انتخابر بازیگران فیلم افزود: براساس فیلنامه این چیدمان را تعیین کردم. البته تلاش داشتم هارمونی و مناسبات نیز بین بازیگران و شخصیت‌های داستان باشد. اکنون احساس می کنم پورسرخ، شهاب حسینی و میترا حجار انتخابهای خوبی بودند و از نتیجه کا راضی هستم.

وی با اشاره به فیلمبرداری "آناهیتا" عنوان کرد: فیلمبرداری از ظرافت خاصی در نورپردازی برخوردار است. رسیدن به آن ظرافت ها تلاش زیادی را می طلبد. فکر میکنم فرشاد محمدی این کار را به نحو احسن انجام داد.با توجه به فضای علمی، فیلم طراحی صحنه ویژه ای را هم می طلبید که آقای بهزاد کزازی به نحو احسن آن را انجام دادند.

این کارگردان سینما در پایان افزود: 70 جلسه در تهران و مابقی را در اطراف شهریارفیلمبرداری کردیم . لوکیشن اصلی نیز در منازل آپارتمان قدیمی و متروکه است که محل زندگی این دانشجو هاست. هم اکنون کارهای پایان فنی فیلم برای آماده شدن در لابراتوآر فیلمساز انجام می شود.

جدیدترین فیلم حمیدنژاد به بهره‌برداری از فناوری‌های نوین توسط قشر جوان و استفاده از آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌پردازد. میترا حجار، شهاب حسینی، پوریا پورسرخ و نرگس محمدی بازیگران فیلم هستند.

دیگر عوامل ""آناهیتا"عبارتند از فرشاد محمدی مدیر فیلمبرداری، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، کورش علیزاده طراح گریم، محمود خرسندی صدابردار، بهرنگ دزفولی‌زاده عکاس، شهرزاد پویا تدوینگر، سحر صباغ‌سرشت دستیار و برنامه‌ریز، هنگامه فرازمند منشی صحنه و محمود محمدطائمه مدیر تولید و مجری طرح.