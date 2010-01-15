لرستان میزبان 100 روز هوای آلوده/ ریزگردهای عربی و بحران آلودگی هوا

علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این در حالی است که لرستان در سال گذشته به توجه به پدیده ریزگردهای عربی با 45 روز آلوده مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه سه سال است که لرستان با پدیده ریزگردهای عربی مواجه است، تصریح کرد: در سالجاری اوج این پدیده در مناطق مختلف لرستان رخ داد که منجر به وقوع 100 روز آلوده در این استان شد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه اوج آلودگی های ناشی از ریزگردهای عربی در شش ماه نخست سالجاری به ویژه فصل تابستان بوده است، بیان داشت: خوشبختانه در دو سه ماه اخیر لرستان با پدیده ریزگردها به صورت مخاطره آمیز مواجه نبوده است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: 80 درصد گرد و غبارها و آلودگیهای ناشی ازاین گرد و غبارها منشا خارجی دارد و به وضعیت صحراهای واقع در شرق مدیترانه تا کشور ایران از جمله صحراهای بین النهرین در عراق، صحراهای عربستان و غرب سوریه باز می گرد.

ریزگردهای عربی و مخاطرات زیست محیطی

کاکاوند از وضعیت تالابهای خشک شده بین النهرین عراق در دهه 90 میلادی به عنوان علت نهفته این گرد و غبارها نام برد و یادآور شد: علت اصلی این آلودگیها در درجه اول خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در کشورهای یاد شده و افزایش بیابان زایی در این مناطق است.

وی با تاکید بر اینکه گرد و غبار و آلودگی های ناشی از آن کمتر از 20 درصد منشا داخلی دارد، خاطرنشان کرد: استفاده نامطلوب از منابع آبی و خشکسالی در صحراهای خوزستان از دیگر عوامل داخلی است که منجر به این آلودگیها شده است.

کاکاوند یادآور شد: با توجه به اینکه این گرد و غبار حاوی گازها و ذرات معلق خطرناکی چون اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و دی اکسید ازت است تاثیر خطرناکی بر سیستم تنفسی انسان می گذارد.

وی همچنین به خطرات این پدیده آلوده بر محیط زیست پرداخت و بیان داشت: گرد و غبار موجود در استان علاوه بر به خطر انداختن سلامت انسانها، تنوع زیست جانوری، منابع آبی، تنوع گیاهی و جنگل ها و مراتع استان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.

وی با بیان اینکه "ریزگردهای عربی" سال گذشته خسارات زیادی به مراتع و جنگلهای لرستان وارد کردند، افزود: این ریزگردها با تاثیرات نامطلوبی که بر روی برگ درختان بلوط در مناطق حفاظت شده لرستان بر جای گذاشتند موجب خسارات جدی در روند رشد و حیات بیش از 80 درصد این درختان شدند.

فعالیت30 واحد صنعتی آلاینده در استان لرستان

کاکاوند با اشاره به وضعیت صنایع استان لرستان و آلودگیهای ناشی از این صنایع، گفت: آلودگی هوا ناشی از صنایع آلاینده در لرستان به صورت نقطه ای و منطقه ای در شهرستان مختلف این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه صنایع مولد آلاینده در لرستان زیاد است، یادآور شد: در حال حاضر در لرستان 300 واحد صنعتی مولد آلودگی وجود دارد که خوشبختانه با پیگیرهای این سازمان بخش عمده ای از آنها آلودگیهای خود را کنترل کرده اند.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان خاطر نشان کرد: این سازمان در قالب طرح پایش زیست محیطی کنترل شدیدی بر روی صنایع استان دارد و در حال حاضر به جز تعدادی از این صنایع وضعیت مابقی این صنایع مطلوب است.

کاکاوند یاداور شد: در حال حاضر 30 واحد آلاینده هوا در لرستان وجود دارد که سال گذشته به عنوان واحدهای آلاینده معرفی شدند و پیگیری برای کنترل این واحدها ادامه دارد.