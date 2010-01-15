کتاب "کارآگاه سرکرده" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان "کارآگاه سرکرده" در مورد نوجوانی است که به داستانهای پلیسی علاقمند است و دوست دارد در بزرگسالی کارآگاه شود.



در محله آنها کارآگاهی زندگی می کند به نام "کارآگاه سرکرده" که با ساواک همکاری دارد. دایی این نوجوان که فردی انقلابی است پس از مدتی زندانی بودن به علت فعالیت انقلابی آزاد می شود و کارآگاه سرکرده مراقب اوست تا به فعالیتهای انقلابی او و دیگر دوستانش پی ببرد. کارآگاه به صورت اتفاقی با نوجوان قصه ارتباط پیدا می کند و ...

در چاپ دوم این کتاب تغییراتی در جمله بندی و کلمات از سوی نویسنده انجام گرفته‌است تا روانی و سادگی داستان بیشتر شود.

چاپ دوم کتاب "کارآگاه سرکرده" در 144 صفحه قطع پالتویی و با شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر شده ‌است.