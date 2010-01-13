فعالیت 26 هزار فرهنگی در هیئتهای مذهبی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری بعد از ظهر چهارشنبه در دومین روز گردهمایی فرهنگیان عضو شورای استان خراسان رضوی افزود: 38 هیئت مذهبی قرآن و عترت فرهنگیان در خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند که بیش از 26 هزار نفر از فرهنگیان عضو این هیئتها هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون در 47 منطقه و شهرستان استان 38 هیئت مذهبی استان در جهت تداوم فعالیتهای قرآنی در طول سال و ایجاد فضاهای مذهبی در شهرستانها تشکیل شده است.

هژبری ارائه نحوه صحیح عزاداری را از مهمترین برنامه های هیئتهای مذهبی دانست و بیان کرد: برای تشکیل هیئتهای مذهبی فرهنگیان از منابع دولتی هیچ استفاده ای نشده است و فرهنگیان حمایت مالی از این هیئتها را برعهده دارند.

وی با اشاره به این مطلب که هیئت مذهبی فرهنگیان در سطح استان می تواند گامهای مهمی در رابطه با تشکیل مثلث مهم خانه، مدرسه و مسجد بردارد، افزود: با آوردن همکاران فرهنگی در این عنوان اهداف مهمی، از جمله استفاده از فرهنگ غنی عاشورا برای تعمیق بخشیدن به مبانی تربیت اسلامی به بار می نشیند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی مسجد را به عنوان یک نماد کلی دانست و افزود: یکی از مهمترین ایام سال، روزهای مربوط به زنده نگاه داشتن یاد و نام سرو و سالار شهیدان امام حسین (ع) است که ساماندهی هیئتهای عزاداری در قالب هیئتهای فرهنگیان مارا به اهداف خود در این راستا کمک می کند.

هژبری اظهار داشت: زدودن غبار خرافات و بعضا تحریفهایی که دامان گیر عزاداری های ما شده است برای نشان دادن چهره ای واقعی از عاشورا نیز می تواند در این هیئت ها بررسی شود.