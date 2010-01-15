دولت انتظار قوه قضائیه درخصوص بودجه را محقق نکرد

مجید افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: درحال حاضر یکی از مهمترین مسائل قوه قضائیه بودجه سال آینده قوه قضائیه است که به صورت منطقه ای برنامه ریزی نشده است و درکنار بودجه دادگستری بودجه سازمانهای وابسته به قوه قضائیه نیز دیده شده است.

وی همچنین از توجه ویژه قوه قضائیه به استانهای محروم خبرداد و گفت: برای تقویت این مناطق نگاه ویژه ای شکل گرفته است.

وی همچنین با اشاره به رایزنیهای قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی برای تخصیص بودجه واقعی قوه قضائیه در سال آینده عنوان کرد: در این زمینه در گذشته صحبتهایی با دولت داشتیم اما انتظاراتی که از دولت در خصوص بودجه داشتیم محقق نشد و بودجه واقعی قوه قضائیه تخصیص نیافت که برای اصلاح این مسئله درحال رایزنی با مجلس هستیم.

افشاری با اشاره به نشستهای متعدد با کمیسیونهای حقوق و قضایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تلاشمان بر این است که تا زمانی که بودجه در مجلس مطرح است مشکلات در بخش بودجه، اداری و نیروی انسانی حل شود.

مدیرکل دفتر تخصیص بودجه قوه قضائیه گفت: در بحث کلان در برنامه پنج ساله کشور در خصوص نیروی انسانی، استاندارد سازی ساختمانها و بخش بودجه و تشکیل یک صندوق رفاهی در قوه قضائیه برنامه ریزی شده است.

وی گفت: متاسفانه قوه قضائیه فاقد یک صندوق رفاهی برای پرسنل اداری است که در تلاش برای راه اندازی این صندوق هستیم.

افشاری گفت: در بخش کارکنان قضایی نیز تسهیلاتی فراهم شده است که در برنامه پنج ساله ارائه شده است که در صورت تصویب شاهد ارائه خدمات مطلوب خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش جهشی بودجه قوه قضائیه با توجه به دستور 16 ماده ای مقام معظم رهبری همکاری لازم را با قوه قضائیه داشته باشد.