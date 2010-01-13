شهردار و رئیس شورای شهر به عضویت شورای ترافیک قم درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عنایت اصغری‌زاده بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک استان که در استانداری قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به معضلات ترافیکی قم بر ضرورت ساماندهی و اجرای طرح جامع ترافیکی تأکید کرد.



وی با اشاره به اعمال اصلاحاتی در قانون شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور از عضویت شهردار و رئیس شورای اسلامی قم در جلسات شورای ترافیک استان خبر داد و افزود: عضویت این افراد با حق رأی خواهد بود.



سرپرست معاون عمرانی استانداری گفت: برابر این اصلاحیه، شورای ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار فعال خواهد شد که نحوه فعالیت این شورا بر اساس آیین نامه‌ای توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها و تصویب هیئت وزیران مشخص می شود.



پیش از این شهردار و رئیس شورای شهر قم حق ارائه رأی در جلسات شورای ترافیک قم را نداشتند.



محور قم - سلفچگان بهسازی می‌شود



در ادامه جلسه مدیر کل راه و ترابری استان گفت: دور برگردان تپه سلام واقع در محور قم سلفچگان به دلیل شیب تند و محدود بودن فضای دید رانندگان یکی از نقاط حادثه خیز استان بشمار می‌رفت که با تصویب شورای ترافیک استان این دور برگردان مسدود و به 3 کیلومتر بعد از این مسیر منتقل شد.



داریوش نظری افزود: با این اصلاح، تصادفات این محور به طور چشمگیری کاهش یافت.



وی از بهسازی محور قم سلفچگان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی بهسازی و سه بانده شدن این محور از نیمه دوم اسفند‌ماه آغاز خواهد شد.



در این جلسه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری گزارشی از طرح محدوه ترافیکی هسته مرکزی قم ارائه داد و افزود: در قالب این طرح محدودیت و ممنوعیت تردد وسائط نقلیه برای بخی از خیابان‌های مرکزی شهر پیش بینی شده است.