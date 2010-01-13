عوامل ترور استاد ایرانی به سرعت شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : حادثه تاسف بار ترور ناجوانمرادنه دانشمند هسته ای کشورمان دکتر مسعود علی محمدی مراکز علمی کشور را در خشم و اندوه فقدان یکی دیگر از فرزانگان این آب و خاک فرو برد.

اگرچه دشمنان نظام اسلامی می کوشند تا با چنین اقدامات جنایتکارانه ای چرخ پیشرفت علمی و فناوری کشور عزیزمان را کند نمایند اما دانشگاهیان و محققان ایران اسلامی به عوامل جنایتکاران این اقدام تروریستی ثابت خواهند کرد که علی رغم شهادت یکی از سرمایه های فکری مهین اسلامی، مسیر بالندگی فرهنگی، علمی و فناوری این کشور همچنان پر رهرو بوده و با عبور افتخارآمیز از چنین موانعی با عنایات حضرت ولیعصر (عج ) و در زیر لوای نائب برحق آن حضرت به قله های رفیع علم و فناوری دست خواهند یافت.



دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده این شهید گرانقدر و جامعه علمی و دانشگاهی کشور، شهادت مظلومانه این استاد فرزانه را لکه ننگ دیگری بر دامن قدرتهای مستکبر و دشمنان قسم خورده این سرزمین دانسته و اعلام می دارد نهال برومند انقلاب اسلامی ایران همواره با خون نخبگان شهید ایران آبیاری گردیده و همچنان سربلند و پابرجا ایستاده و جاودان خواهند ماند و از دستگاههای قضایی و امنیتی کشتور نیز درخواست می کند تا هرچه سریع تر نسبت به شناسایی عاملان این توطئه جنایتکارانه اقدام نموده و چهره حقیقی آنان را بر ملت داغدیده و هوشیار ایران عزیز آشکار سازند.