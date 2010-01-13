  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

شورای عالی انقلاب فرهنگی:

عوامل ترور استاد ایرانی به سرعت شناسایی شوند

عوامل ترور استاد ایرانی به سرعت شناسایی شوند

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای به مناسبت شهادت دکتر مسعود علی محمدی از دستگاه های امنیتی و قضایی خواست که عوامل ترور استاد ایرانی را به سرعت شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : حادثه تاسف بار ترور ناجوانمرادنه دانشمند هسته ای کشورمان دکتر مسعود علی محمدی  مراکز علمی کشور را در خشم و اندوه فقدان یکی دیگر از فرزانگان این آب و خاک فرو برد.

اگرچه دشمنان نظام اسلامی می کوشند تا با چنین اقدامات جنایتکارانه ای چرخ پیشرفت علمی و فناوری کشور عزیزمان را کند نمایند اما دانشگاهیان و محققان ایران اسلامی به عوامل جنایتکاران این اقدام تروریستی ثابت خواهند کرد که علی رغم شهادت یکی از سرمایه های فکری مهین اسلامی، مسیر بالندگی فرهنگی، علمی و فناوری این کشور همچنان پر رهرو بوده و با عبور افتخارآمیز از چنین موانعی با عنایات حضرت ولیعصر (عج ) و در زیر لوای نائب برحق آن حضرت به قله های رفیع علم و فناوری دست خواهند یافت.

دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده این شهید گرانقدر و جامعه علمی و دانشگاهی کشور، شهادت مظلومانه این استاد فرزانه را لکه ننگ دیگری بر دامن قدرتهای مستکبر و دشمنان قسم خورده این سرزمین دانسته و اعلام می دارد نهال برومند انقلاب اسلامی ایران همواره با خون نخبگان شهید ایران آبیاری گردیده و همچنان سربلند و پابرجا ایستاده و جاودان خواهند ماند و از دستگاههای قضایی و امنیتی کشتور نیز درخواست می کند تا هرچه سریع تر نسبت به شناسایی عاملان این توطئه جنایتکارانه اقدام نموده و چهره حقیقی آنان را بر ملت داغدیده و هوشیار ایران عزیز آشکار سازند.

کد مطلب 1016909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها