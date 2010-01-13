استقبال خواهران طلبه در جشنواره علامه حلی چشمگیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، صدیقه افشار بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از ارزیابان جشنواره علامه حلی که با حضور مسئولان این جشنواره در ساختمان شماره دو مرکز مدیریت حوزه ‌های علمیه خواهران برگزار شد در سخنانی با اشاره به حضور چشمگیر خواهران طلبه در جشنواره علامه حلی اظهار داشت: این حضور پرشور سبب شد تا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در دومین سال برپایی این جشنواره نقش مشارکتی داشته باشد و در مراحل سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا حضور یابد.



وی بیان کرد‌: محدودیت سنی ایجاد شده در جشنواره علامه حلی مانع از شرکت خواهران طلبه‌ای که در گذشته در نظام مشابه حوزه‌های علمیه برادران تحصیل کرده‌اند، در این جشنواره شده است.



مدیر سازماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه‌های علمیه خواهران به تازگی راه‌اندازی شده است و طلاب مشغول به تحصیل در این مقطع هنوز به مرحله تنظیم پایان‌نامه نرسیده‌اند، اضافه کرد: به همین دلیل دو عرصه شامل تحقیقات پایانی دوره عمومی‌ (سطح دو کارشناسی) و مقالات، وسیعترین عرصه‌ای است که خواهران در این راستا در جشنواره علامه حلی حضور داشته‌اند و به ارائه اثر پرداخته‌ اند.



وی وحدت رویه در معیارهای ارزیابی آثار در جشنواره علامه حلی را یکی از مزایای دومین دوره این جشنواره برشمرد و خاطرنشان کرد: مهمترین دستاورد جشنواره علامه حلی کسب جایگاه علمی‌-پژوهشی و اعتبار علمی است و از این رو اعتبار ارزیابی‌ها و داوری‌ها بسیار مهم است.



افشار ضمن اشاره به ضعفهای موجود در روند ارزیابی آثار در دومین جشنواره علامه حلی تصریح کرد:‌ استفاده از فرصت جشنواره برای جهت ‌دهی به پژوهشها و سوق دادن آنها به سمت تحقیقات کاربردی، تفکیک مقوله داوری از ارزیابی، تفکیک عرصه علمی از سایر عرصه‌های ادبی، هنری و... ، هماهنگسازی حداکثری نگاه ارزیابان و داوران برای مهار نسبی سلایق، در نظر گرفتن ضریب محرومیت برای راهیابی دستاوردهای تولیدی طلاب مناطق محروم به جشنواره و انعکاس نتایج ارزیابی‌ها در تماس با صاحبان آثار برای آگاهی از ضعف‌ها و قوت‌ها از جمله مواردی است که می‌توان به منظور غنای بیشتر این جشنواره در سالهای آینده مدنظر قرار داد.



شورای داوری آثار باید در جشنواره علامه حلی فعال شود



در این مراسم همچنین معاون پژوهش حوزه‌های علمیه برادران، کسب جایگاه علمی را برای این جشنواره از اهداف مهم برگزاری آن برشمرد و ضمن تقدیر از دست ‌اندرکاران و ارزیابان این جشواره اظهار امیدواری کرد بتوان از این گروه در تصمیم‌سازی و تصمیم ‌گیری‌های آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه بهره برد.



حجت‌الاسلام علی عماد با بیان اینکه شورای داوری آثار باید در این جشنواره فعال شود، اظهار داشت: از نظرات ارزیابان این جشنواره که به صورت مکتوب و تفصیلی ارائه شود در بهبود کار بهره خواهیم برد.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه برادران، جشنواره علامه حلی را ملاک مناسبی برای سنجش دانش طلاب دانست و اظهار امیدواری کرد از این راه شیوه‌ های آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه معیارمند شود.



در این مراسم دبیر بخش علمی دومین جشنواره علامه حلی نیز گزارشی از روند ارزیابی و داوری در این جشنواره ارائه کرد و پیشنهاد کرد این جشنواره از این پس به صورت دوسالانه برپا گردد.



دائمی شدن دبیرخانه این جشنواره از جمله سایر پیشنهادات حجت‌الاسلام گودرزی در این مراسم بود.