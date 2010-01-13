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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

سرمربی تیم ملی والیبال شایستگی های بازیکنان استانی را ببیند

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم هیئت والیبال خراسان رضوی گفت: بازیکنان تیم ما با این بازی های درخشان شایستگی حضور در تیم ملی را دارند و امیدواریم چشمان سرمربی تیم ملی آنها را ببیند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جبار قوچان نژاد عصر چهارشنبه پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما بسیار خوب بود اما من انتظار بازی بهتری از تیم ارومیه داشتم ما باید امتیاز کامل این بازی را کسب می کردیم چون به امتیاز این بازی بسیار نیاز داشتم.

سرمربی تیم هیئت والیبال خراسان رضوی اظهار داشت: در هفته آینده دو بازی بسیار سنگین را برگزار می کنیم و امیدواریم که در آن بازی ها هم بازیکنان ما شایستگی خود را نشان دهند.

همچنین سرمربی تیم هیئت والیبال ارومیه پس از شکست تیمش تصریح کرد: تیم ما بسیار ضعیف بازی می کرد و ما فکر نمی کردیم در مشهد با این نتیجه بازی را واگذار می کنیم.

مجید ساداتی افزود: همانند تیم خراسان به سه امتیاز این بازی نیاز داشتیم تا بتوانیم از انتهای جدول فاصله بگیریم.

وی در خصوص تیم خراسان اظهار داشت: خراسان رضوی تیم خوب آماده ای بود که با انگیزه زیادی در این دیدار حاضر شد و میدان مسابقه را با پیروزی ترک کرد.

کد مطلب 1016978

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