حذف بیکاری و فقر از ایران با هدفمندی یارانه ها تا 3 سال آینده

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خوزستان، رئیس جمهور چهارشنبه شب در جمع مردم اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی با بیان اینکه باید ایران را بر پایه ایمان، فرهنگ و اعتقادات اسلام ناب محمدی و وحدت و همبستگی ، کار و تلاش و عدالت بسازیم، عدالت را ستون فقرات ساختن ایران عنوان کرد و افزود: ایران کشور ثروتمندی است که اگر عدالت اجرا شود حتی یک نفر فقیر و بیکار در آن پیدا نخواهد البته عدالت سخت ترین مرحله است و وقتی بحث از عدالت شد، عده ای حاضر شدند دست در دست بیگانگان در برابر عدالت بیاستند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز هم در عرصه جهانی از موضوعی که می ترسند اجرای قاطع عدالت است ، تصریح کرد: دولت دارای دو برنامه برای اجرای عدالت است که یکی از آنها هدفمند کردن یارانه ها و دیگری برنامه پنجم توسعه است.

رئیس جمهوری هدفمند کردن یارانه ها را گام بلندی در جهت اجرای عدالت به شمار آورد و افزود: من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود.

وی با بیان اینکه با توجه به فراز و نشیب هایی که این قانون تصویب شد و امروز در اختیار دولت قرار گرفت، اظهار داشت: ما بدنبال این بودیم که نیمی از انرژی دولت را برای اجرای این طرح صرف کنیم و بدون مانع کار را به جلو ببریم اما با پیچیدگی های ایجاد شده دولت حداقل باید دو سوم توان خود را صرف اجرای این مقوله کند.

احمدی نژاد تصریح کرد: دولت ایستاده تا اولین گام اساسی در جهت اجرای عدالت، رفع فقر و محرومیت ها را در سراسر ایران بردارد.

وی افزود: احمدی نژاد نوکر مردم است و در کنار مردم برای برپایی کامل عدالت و بازگشت حقوق ملت و قطع دست متجاوزان به بیت المال ایستاده است.

احمدی نژاد با اشاره به برخی توطئه هایی که در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانه انجام شده، گفت: عده ای قصد دارند با پول هایی که به ناحق اندوخته اند برابر ملت ایران ایستادگی کنند. این کارها آب در هاون کوبیدن است. البته ایران دست تک تک آنان را قطع خواهد کرد و راه ملت ایران عزت و پیشرفت است و این راه را رها نخواهد کرد و کسانی که آرزوی بازگشت دشمنان به این خاک را دارند این آرزو را به گور خواهند برد.