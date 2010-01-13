دستگیری 25 تروریست / کشف یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک مقام وزارت دفاع عراق از احتمال ادامه آماده باش نیروهای امنیتی در بغداد تا چند روز دیگر خبر داد.



نیروهای امنیتی عراق در پی اخباری مبنی بر ورود خودروهای بمبگذاری شده به بغداد به حال آماده باش در آمدند.



در این حال علی الدباغ سخنگوی دولت عراق، علت آماده باش نیروهای عراقی را به مسائل امنیتی مرتبط دانست.



منابع عراقی همچنین خبر دادند نیروهای امنیتی، 25 تروریست را دستگیر و مقادیری مواد منفجره کشف کردند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار بمب در خیابان فلسطین بغداد، دو غیر نظامی زخمی شدند.



کشف یک بمب در غرب موصل و دستگیری سه مظنون و همچنین کشف یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شمال این شهر از دیگر تحولات مربوط به عراق است.