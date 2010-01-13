انفجار تروریستی در خط لوله انتقال گاز روسیه به قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک انفجار تروریستی در مسیر خط لوله انتقال گاز از روسیه به جمهوری داغستان در شمال قفقاز دسترسی بیش از 214 هزار ساکن این منطقه را به گاز قطع کرد.

بر این اساس این بمب در فاصله حدود 500 کیلومتری خط انتقال گاز موزدوک-کازیماگومد در منطقه دربنت داغستان رخ داده و سبب آتش سوزی و قطع این خط لوله شده است.

این در حالی است که صدها هزار نفر از مردم این منطقه در دمای هوای زیر 10 درجه، امکان دسترسی به گاز را از دست داده و در شرایط بحرانی به سر می برند.

مقامهای دولتی در داغستان شبه نظامیان مخالف روسیه را عامل این حمله تروریستی دانسته و این اقدام را محکوم کرده اند.



خاطرنشان می شود که هفته گذشته نیز بر اثر حمله تروریستی دیگری در مرکز داغستان 5 نیروی پلیس کشته شدند.