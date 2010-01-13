تقدیر ستاد منشور اخلاقی از هواداران علم و ادب

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی یارحسینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هواداران ما در این دیدار همچون مسابقات گذشته سنگ تمام گذاشتند و با اینکه بازی را واگذار کرده بودیم با حمایت گسترده خود از تیم به طور مجدد باعث سرافرازی مردم مشهد شدند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی علم و ادب مشهد اظهار داشت: البته باشگاه فرهنگی ورزشی علم و ادب سالهاست که در زمینه فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ فعالیت می کند اما متاسفانه با کم توجهی مسئولان به این امر و در تقدیر از هوادارانمان روبرو شده ایم.

یارحسینی تصریح کرد: البته این تقدیر با محبت و درخواست مدیران تیم فولاد ماهان اصفهان صورت گرفته است که نشان دهنده رضایت کامل تیم حریف و مهمان نوازی میزبان است، با این حال باعث تاسف است که مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال به این موضوع به طور مستقیم اصلا توجهی ندارند.

همچنین محمدرضا ساکت مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان که برای تماشای این دیدار به مشهد سفر کرده بود، در خصوص حرکت فرهنگ ساز هواداران علم و ادب گفت: به واقع هواداران علم و ادب همچون جواهری گرانبها برای این تیم هستند و قطعا حرکت زیبای این هواداران را به لیدرهایمان منتقل خواهیم کرد تا در مسابقات جام باشگاه های آسیا که در اصفهان برگزار می شود استفاده کنند.

دیدار تیم های فوتسال علم و ادب مشهد و فولاد ماهان اصفهان عصر روز سه شنبه با نتیجه 4 بر صفر به سود تیم اصفهانی خاتمه یافت.

نکته جالب توجه این دیدار حضور گسترده و غیرمنتظره هواداران علم و ادب و علاقمندان به فوتسال در سالن شهید بهشتی مشهد بود که به صورت مودبانه و بسیار زیبایی به تشویق تیم خود و حتی تیم فولاد ماهان پرداختند که باعث تشکر بازیکنان و مسئولین تیم اصفهانی در پایان این دیدار شد.