گسترش صنایع فرهنگی اولویت توسعه صنعتی در قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسی پور عصر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی، طی سخنانی، توانمندی و محوریت استان قم در بخش فرهنگی و راهبری فکری جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: اولویت توسعه صنعتی در استان، گسترش صنایع فرهنگی از جمله صنعت چاپ و نشر و فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط است.
وی با بیان اینکه برای رشد و پیشرفت صنعت نیازمند جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هستیم، اظهار داشت: اتاق صنعت و معدن با فعالیت بیشتر در این زمینه و برپایی نمایشگاه ها و اعزام و دعوت از هیئتهای تجاری نقش مهمی در شناساندن صنعت استان قم به کشورهای جهان و منطقه دارد.
وی همچنین خواستار حل مشکلات بخش صنعت به ویژه شهرکهای صنعتی استان قم شد و گفت: مشکلات انباشته در بخش صنعت استان نیازمند توجه مسئولان استانی و ملی و نیز افزایش بهره وری در مدیریت، مصرف انرژی و نقدینگی است.
استاندار قم یکی از مهمترین عوامل شکست واحدهای تولیدی را عدم صلاحیت مدیران واحدها دانست و گفت: مسئولان ذیربط در ارائه مجوز به متقاضیان باید دقت نظر بیشتری به خرج داده تا از بروز مشکلات و هدر رفتن منابع مادی و انسانی جلوگیری کنند.
موسی پور بر ارتقای تکنولوژی صنایع در جهت افزایش توان رقابتی آنها تأکید و تصریح کرد: نظارت کامل، مستمر و دقیق بر واحدهای تولیدی و ارائه اقدامات پیشگیرانه، در عدم بروز بحرانها و مشکلات نقش مهمی را ایفا میکند.
وی با بیان اینکه پایدارکردن اشتغال موجود اهمیتی بیش از اشتغالزایی جدید دارد، اظهار داشت: تنظیم و ارائه سند توسعه اشتغال استان قم باید با جدیت دنبال شود.
استاندار قم افزود: تفاهم و تعامل میان کارگران و کارفرمایان بسیار مهم و حیاتی است و اداره کار باید منافع هر دو قشر را به صورت عادلانه فراهم آورده و نسبت به کاهش نرخ بیکاری با توجه به ظرفیتهای بسیار استان قم اقدامات جدی صورت بپذیرد.
وی تأکید کرد: اشتغالزایی و معضل بیکاری مسئهای فرابخشی است و همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی باید با همیاری و تعامل نسبت به رفع این مشکل اهتمام جدی داشته باشند.
موسیپور خواستار تلاش مستمر و نوآوری مدیران جدید ادارات صنایع و کار در جهت تحقق اهداف دولت عدالت محور شد و گفت: رضایت به وضع موجود ما را از دستیابی به اهداف بلند مدت و وضع مطلوب باز می دارد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گسترش صنایع فرهنگی را نخستین اولویت توسعه صنعت در قم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسی پور عصر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی، طی سخنانی، توانمندی و محوریت استان قم در بخش فرهنگی و راهبری فکری جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: اولویت توسعه صنعتی در استان، گسترش صنایع فرهنگی از جمله صنعت چاپ و نشر و فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط است.
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