تشدید تدابیر امنیتی در کربلا برای مقابله با حملات احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراقی نون، سرگرد علاء الغانمی از مقامهای پلیس استان کربلا اعلام کرد نیروهای امنیتی از روز گذشته تدابیر امنیتی را در پی خبرهایی مبنی بر تحرکات عناصر مسلح که برای برهم زدن اوضاع امنیتی تلاش می کنند، تشدید کردند همانگونه که این تدابیر در بغداد نیز به اجرا درآمد.



وی خاطرنشان کرد: اطلاعاتی درباره برخی عناصر مشکوک به دست ما رسیده است اما منتظر دستورات قضایی هستیم تا آنها را دستگیر کنیم زیرا این افراد خطری برای اوضاع امنیتی استان کربلا هستند.



وی خاطرنشان کرد: عملیات بازرسی به کشف مقادیر فراوانی مواد منفجره و سلاح منجر شده بطوریکه گروههای مسلح می توانستند از این مواد منفجره در بمبگذاری خودروها یا ساخت بمبهای دست ساز استفاده کنند.

کد مطلب 1017003