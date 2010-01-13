فلسطین راهی جز مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی وزیرامورخارجه عمان بعدازظهر امروز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی با اشاره به روابط و همکاریهای بسیار نزدیک دو کشور در زمینه های مختلف، از عمان به عنوان همسایه ای خوب و برخوردار از مواضع اصولی و منصفانه در قبال مسائل و تحولات منطقه ای و بین المللی یاد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از هرگونه گسترش همکاریها و مناسبات بین دو کشور در سطوح مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی کاملا حمایت می کند.

وی افزود: تاریخ روابط خوب دو کشور ایجاب می کند، گامهای بزرگتری برای توسعه هر چه بیشتر روابط برداشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعات منطقه ای، از موضوع فلسطین به عنوان یک مسئله حائز اهمیت برای جهان اسلام نام برد و خاطرنشان کرد: گذشت زمان اثبات کرده که راهی جز مقاومت در مقابل زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی در برابر مردم مظلوم فلسطین قرار ندارد و سیاستهای دولت جدید آمریکا نیز نتوانسته است به احقاق حقوق مردم فلسطین بویژه در غزه کمک کند.

در ادامه این دیدار همچنین یوسف بن علوی وزیر امورخارجه عمان، جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند و تاثیر گذار در منطقه توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش سازنده ای در برقراری آرامش و ثبات منطقه ای دارد و عمان نسبت به گسترش روابط و همکاریهای همه جانبه خود با همسایه بزرگش - ایران - اهتمام فراوانی قائل است.



بن علوی با اشاره به موضوع فلسطین، اظهار داشت: تمام راه حل های معطوف به حل مشکل فلسطین و اعراب با رژیم صهیونیستی به بن بست رسیده و تصور تشکیل دولت مستقل فلسطینی در اثر سیاستهای توسعه طلبانه این رژیم غیر ممکن گردیده است.