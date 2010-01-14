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۲۴ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

"ماکسی رودریگز" به تیم فوتبال لیورپول پیوست

"ماکسی رودریگز" به تیم فوتبال لیورپول پیوست

بازیکن 29 ساله تیم ملی فوتبال آرژانتین با عقد قراردادی به مدت و ارزش سه و نیم سال رسما به عضویت تیم لیورپول انگلستان درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، طبق اعلام مسئولان باشگاه لیورپول در وب سایت رسمی شان، آنها قراردادی سه و نیم ساله را با ماکسی رودریگز به امضا رسانده‌اند و او را به عنوان بازیکن آزاد از اتلتیکو مادرید به انگلیس آوردند.

این ستاره 29 ساله روز گذشته تست‌های پزشکی‌اش در آنفیلد را پشت سر گذاشت و پس از آن هم قراردادی سه و نیم ساله را با این تیم به امضا رساند و اکنون خبر رسمی انتقال این ستاره برروی وب سایت های خبری منتشر شده است.

رودریگز در جریان دیدار دیشب لیورپول مقابل ردینگ در ورزشگاه آنفیلد حاضر و شاهد عملکرد هم تیمی‌های جدیدش در رقابت‌های اف ای کاپ بود. او پیراهن شماره 17 لیورپول را برتن خواهد کرد و انتظار می رود که در دیدار مقابل استوک سیتی اولین بازی‌اش را برای قرمزپوشان انجام دهد.

این انتقال رافا بنیتس، مربی اسپانیایی لیورپول را بسیار خوشحال کرده، چرا که او تمایل زیادی دارد تا با شرکت در بازار نقل و انتقالات زمستانی به قدرت تیمش بیفزاید.

ماکسی رودریگز این توانایی را دارد که هم در جناحین و هم در خط مرکزی بازی کند و این قدرت را دارد تا جناحین لیورپول که اکثرا در اختیار درک کویت بود را تقویت کند. او همچنین دوستی صمیمانه‌ای با خاویر ماسچرانوی آرژانتینی و فرناندو تورس که روزگاری را در اتلتیکو مادرید می گذراند، دارد.

کد مطلب 1017070

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