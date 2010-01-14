شهادت استاد دانشگاه تهران علامت نا امیدی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران سمنان در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان گفت: دشمنان از فتنه و ایجاد اختلاف در کشور نا امید شدند و اقدام به ترور می کنند.

به گفته وی، پیگیری شناسایی عوامل این ترور در دست وزارت اطلاعات است و در صورت به نتیجه رسیدن اطلاع رسانی خواهد شد.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه مردم در نهم دیماه اتمام حجت با فتنه گران را امضا کردند، گفت: با این اتمام حجت برخورد قاطع با عوامل فتنه گر در دستور کار نیروی انتظامی است.

سردار احمدی مقدم بات تاکید بر اینکه دوران مدارا دیگر تمام شده است، گفت: تمام عوامل فتنه در گذشته زیر نظر بودند و عوامل سازماندهی و فرماندهی آنها تحت نظر اطلاعاتی بودند اگر برخوردی نیز در گذشته صورت نگرفته به خاطر این بود که حقیقت برای مردم روشن شود.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف و نیت ناجا در کشور برقراری نظم و امنیت در جامعه است، گفت: نیروی انتظامی برای برقراری این نظم و امنیت قطعا دچار خسارتهایی می شود.

به گفته وی، نیروی انتظامی همانطور که در مرزها در برخورد با اشرار و قاچاقچیان شهید می دهد ممکن است در خیابانهای تهران نیز دچار خساراتی شود اما برای این خسارات نیازی به شکایت ندارد.

احمدی مقدم یاد آور شد: ناجا برای جبران این خسارتها دنبال شکایت و پیگیری شخصی و قضایی برای خود نیست.