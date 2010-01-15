اختلال رشد در میان دانش آموزان رفسنجانی نگران کننده است

احمد جمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بیش از 40 درصد دانش آموزان پایه اول راهنمایی و بیش از 30 درصد دانش آموزان اول متوسطه در رفسنجان از اختلالات رشد رنج می برند.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری، معاینه چهار هزار و 194 دانش آموز اول راهنمایی و دو هزار و 357 دانش آموز اول متوسطه توسط مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد که در این معاینات وضعیت رشد دانش آموزان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جمالی زاده افزود: در بررسی وضعیت رشد دانش آموزان اول راهنمایی 21.8 درصد لاغر، 13.8 درصد اضافه وزن، 5.1 درصد چاق و 3.5 درصد کوتاه قد و در دانش آموزان اول متوسطه 14.6 درصد لاغر، 11.2 درصد اضافه وزن، 4.6 درصد چاق و 5.5درصد کوتاه قد بودند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان ساکن روستا نسبت به دانش آموزان ساکن شهر از وضعیت بهتری برخوردار بوده و علیرغم اینکه درصد کمتری از آنها لاغر بودند درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق نیز نسبت به دانش آموزان شهری کمتر است که شاید دلیل آن تغذیه بهتر و تحرک بدنی بیشتر باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تاکید کرد: همچنین در مجموع، درصد لاغری پسران دانش آموز نسبت به دختران بیشتر است که یکی از دلایل آن استفاده بیشتر آنها از تنقلات و مواد غذایی کم ارزش مانند چیپسها و پفکها است.

