معاون لیبرمن در نامه ای از سفیر ترکیه عذرخواهی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رفتار توهین آمیز مسئولان وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی با سفیر ترکیه موجی از تنش را در روابط بین تل آویو و آنکارا به وجود آورده، منابع صهیونیست از ارسال نامه عذرخواهی "دنی ایالون" معاون وزیر خارجه این رژیم به "احمد چلیکول" خبر می دهند.

بر این اساس، ایالون بعدازظهر روز گذشته با ارسال نامه ای به سفارت ترکیه در تل آویو از رفتار توهین آمیز خود با وی عذرخواهی کرده است. در این نامه گفت ادعا شده است که مقامهای وزارت امور خارجه قصد توهین به شخص سفیر را نداشته اند و از این بابت از چلیکول عذرخواهی شده است.

گفته می شود این نامه با هماهنگی با "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم با امید به پایان دادن به تنشهای به وجود آمده بین تل آویو و آنکارا نوشته شده است.

این در حالی است که دولت ترکیه پس از اقدام توهین آمیز وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی خواستار عذرخواهی رسمی رژیم صهیونیستی شده و تهدید کرده در غیر این صورت سفیر خود را از تل آویو فرا می خواند.

خاطرنشان می شود که ایالون در جریان اعتراض به پخش برنامه ضد صهیونیستی از شبکه تلویزیونی ترکیه، چلیکول را فراخوانده و وی را روی یک صندلی بسیار کوچک و قدیمی و بدون قرار دادن پرچم ترکیه نشانده و رفتار خشن و کاملا مغایر با اصول دیپلماتیک و اخلاقی با وی داشته است.



این در حالی است که ارشاد هرمزلو مشاور عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه شب گذشته گفته بود رژیم صهیونیستی هنوز به طور رسمی به خاطر اهانت اخیر به سفیر ترکیه عذرخواهی نکرده است.