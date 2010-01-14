تولید 22 هزار تن وش پنبه از سطح مزارع پنبه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال زراعی 88- 87 بیش از 10 هزار و 250 هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول پنبه رفته است، افزود: از این میزان سطح زیر کشت پنبه، حدود 22 هزار و 470 تن وش پنبه برداشت شده است.

وی رقم بذر مصرفی استان را رقم ورامین عنوان کرد و بیان داشت: بیش از هفت هزار و 200 بهره بردار پنبه در استان فعالیت دارند که تولیدات آنها در هفت کارخانه پنبه پاک کنی استان فراوری می شود.

زاری اضافه کرد: جهت حمایت از پنبه کاران استان مقدار 434 تن بذر کرکدار، حدود 130 تن بذر دلینته، بیش از سه هزار و 154 تن کود ارته، بالغ بر یک هزار و 913 تن کود فسفاته و همچنین بیش از 812 تن کود پتاسه بین کشاورزان پنبه کار در سطح استان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: به منظور حمایت از پنبه کاران استان بالغ بر هفت میلیارد و 832 میلیون ریال یارانه بابت محصول تولیدی سال قبل به پنبه کاران استان پرداخت شده است.

به گفته وی در همین راستا جهت آموزش اجرای صحیح و به موقع عملیات بهزرایی به پنبه کاران استان و نقش بسزایی که در افزایش تولید دارد، سطحی به مساحت یک هزار و هکتار تحت عنوان سایت آرمانی در نظر گرفته شده است.

زاری ادامه داد: در این راستا عملیاتی چون لایه شکنی خاک، آزمون خاک، ضدعفونی بذور قبل از کاشت، استفاده از بذور اصلاح شده، مصرف ریز مغذی ها، استفاده بهینه از کودهای آلی و حیوانی و استفاده از ادوات و ماشین آلات مربوطه در مراحل مختلف زراعی و... انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر حدود 478 هکتار از اراضی زیر کشت پنبه به صورت مکانیزه بوده و بقیه اراضی به صورت سنتی کشت می شود.