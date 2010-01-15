به گزارش خبرگزاری مهر به از کی جی سی تی، کاتولیکها همچنین اظهار داشته‌اند که در این زلزله که با قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر عصر روز سه شنبه به وقت محلی رخ داده و مرکز آن در 15 کیلومتری شهر پورتو پرنس پایتخت هائیتی بود، حدود 10 نفر از کشیشان و دانشجویان مدارس دینی جان خود را ازدست داده‌اند.

بسیاری از کلیساهای کاتولیک در ایالات متحده آمادگی خود را برای کمک به کلیسای کاتولیک هائیتی اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر مدرسه "قلب معصوم مریم مقدس" نیز برای ارسال کمکهای نقدی که از زمان وقوع زلزله جمع کرده آماده می‌شود.

کاتولیکهای ایالات متحده اظهار داشتند این کمکها صرفاً برای رهایی آنها از وضعیت کنونی که به واسطه فاجعه زلزله به وجود آمده نیست بلکه ما قصد داریم آنها را از فقر رهایی دهیم.

در میان بسیاری از گروههای کلیسایی راه‌کارهایی را برای امداد رسانی و کمک به مردم زلزله زده هائیتی اعلام کرده‌اند.

رهبرکاتولیکهای جهان نیز از طرف مردم کشور هائیتی از جهان کمک خواست. وی با اشاره به زلزله 3/7 ریشتری که این کشور کارائیبی را لرزاند خواستار دعا، همبستگی و سخاوت برای کمک به قربانیان این فاجعه شد.

وی از کاتولیکها دعوت کرد تا به وی در نیایش برای جان باختگان ملحق شوند و از خداوند خواست که برای بازماندگان و افرادی که در حال رنج هستند تسلی خاطر و کمک فراهم شود.

سفیر واتیکان نیز طی گزارشی از هائیتی وضعیت این کشور را فاجعه آمیز اعلام کرده است.