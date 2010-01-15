کبدی ایران به کار علمی و تخصصی نیاز دارد/ سیاست فدراسیون تغییر نمی کند

محمدرضا مقصودلو که هفته پیش در مجمع انتخابات فدراسیون کبدی با کسب 43 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این رشته ابقا شد، در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: طی چند سال اخیر کبدی ایران عنوانهای برتر آسیا و نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرده است. این جایگاهها تثبیت یا ارتقا داده نمیشوند مگر آنکه به نیاز این رشته برای انجام کارهای تخصصی و علمی توجه شود.
وی ادامه داد: باید از این پس خیلی علمیتر و تخصصیتر کارمان را ادامه دهیم تا از رشد کبدی آسیا و جهان عقب نمانیم. باید به صورت آکادمیک و هدفمند کار کنیم تا به اهدافمان برسیم. همان طور که طی چهار سال گذشته از این شیوه پیروی میکردیم و حالا باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.
رئیس فدراسیون کبدی که به برنامههای خود برای دوران جدید ریاستش در این فدراسیون اشاره کرد و یادآور شد: قرار نیست برای چهار سال آینده تغییری در سیاستها و برنامههایمان ایجاد کنیم. راهی که در پیش گرفته بودیم نتیجه بخش بود. پس آن را ادامه میدهیم اما با قدرت و دقت بیشتر.
مقصودلو با تاکید بر اینکه رای قاطع اعضای مجمع انتخابات فدراسیون کبدی وظیفه وی را سنگینتر کرده است، تصریح کرد: برنامه پنج ساله ما مورد تائید سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بود. طبق همین برنامه کار میکنیم تا بتوانیم در میادین داخلی، آسیایی و جهانی حضوری حرفهایتر و به روزتر داشته باشیم.
رئیس فدراسیون کبدی با مروری بر عملکرد چهار سال گذشته این فدراسیون گفت: ما چهار سال پیش در حالی کار را به صورت رسمی به عنوان یک فدراسیون مستقل آغاز کردیم که کمبودها و محدودیتهای فراوانی داشتیم. با این وجود با همت و تلاش دسته جمعی توانستیم روند روبه رشد خوبی را طی کنیم که نتیجه آن کسب مدالهای مختلف در میادین بینالمللی بود. حالا هم باید بیش از هر چیزی به فکر بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو باشیم که قرار است با تیم کامل مردان و زنان در آن شرکت کنیم.
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