کبدی ایران به کار علمی و تخصصی نیاز دارد/ سیاست فدراسیون تغییر نمی کند

محمدرضا مقصودلو که هفته پیش در مجمع انتخابات فدراسیون کبدی با کسب 43 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این رشته ابقا شد، در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: طی چند سال اخیر کبدی ایران عنوان‎های برتر آسیا و نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرده است. این جایگاه‎ها تثبیت یا ارتقا داده نمی‎شوند مگر آنکه به نیاز این رشته برای انجام کارهای تخصصی و علمی توجه شود.

وی ادامه داد: باید از این پس خیلی علمی‎تر و تخصصی‏تر کارمان را ادامه دهیم تا از رشد کبدی آسیا و جهان عقب نمانیم. باید به صورت آکادمیک و هدفمند کار کنیم تا به اهداف‌مان برسیم. همان طور که طی چهار سال گذشته از این شیوه پیروی می‎کردیم و حالا باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.

رئیس فدراسیون کبدی که به برنامه‎های خود برای دوران جدید ریاستش در این فدراسیون اشاره کرد و یادآور شد: قرار نیست برای چهار سال آینده تغییری در سیاست‎ها و برنامه‎های‌مان ایجاد کنیم. راهی که در پیش گرفته بودیم نتیجه بخش بود. پس آن را ادامه می‎دهیم اما با قدرت و دقت بیشتر.

مقصودلو با تاکید بر اینکه رای قاطع اعضای مجمع انتخابات فدراسیون کبدی وظیفه وی را سنگین‎تر کرده است، تصریح کرد: برنامه پنج ساله ما مورد تائید سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بود. طبق همین برنامه کار می‎کنیم تا بتوانیم در میادین داخلی، آسیایی و جهانی حضوری حرفه‎ای‏تر و به روزتر داشته باشیم.

رئیس فدراسیون کبدی با مروری بر عملکرد چهار سال گذشته این فدراسیون گفت: ما چهار سال پیش در حالی کار را به صورت رسمی به عنوان یک فدراسیون مستقل آغاز کردیم که کمبودها و محدودیت‎های فراوانی داشتیم. با این وجود با همت و تلاش دسته جمعی توانستیم روند روبه رشد خوبی را طی کنیم که نتیجه آن کسب مدال‏های مختلف در میادین بین‏المللی بود. حالا هم باید بیش از هر چیزی به فکر بازی‏های آسیایی 2010 گوانگژو باشیم که قرار است با تیم کامل مردان و زنان در آن شرکت کنیم.