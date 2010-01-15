به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داچ نیوز، پس از آن که دادستان عمومی پرونده وی را به نوعی بسط داد تا انزجار علیه مسلمانان، مراکشیها و مهاجران غیر غربی را هم دربر بگیرد، گریت وایلدرز و برام مسکویکز به عنوان آخرین اقدامات خود تلاش کردند از برخی از این اتهامها رهایی یابند، اما دادگاه اعلام کرد که فرجام‌خواهی وایلدرز غیر قابل قبول است.

دادگاه همچنین در رابطه با فرجام خواهی وایلدر اظهار داشت که متهم هیچ شاهد یا حقایق جدیدی برای این فرجام‌خواهی در اختیار دادگاه نگذاشته است.

وایلدرز در جمع خبرنگارانی که از شرکت در جلسه دادگاه هنگام حضور وی منع شده بودند اظهار داشت که این دادگاه یک محاکمه سیاسی است. نظام حقوقی کره شمالی بهتر از هلند است.

گیرت وایلدرز با پنج اتهام در رابطه با اهانت دینی و تحریک ضد اسلامی رو به رو است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که وایلدرز با اهانت به مسلمانان و توصیف اسلام با عناوین نامناسب و تأکید بر ممنوعیت قرآن و مقایسه کتاب آسمانی اسلام با کتاب "نبرد من" نوشته آدولف هیتلر متهم شده است.

این نماینده افراط‌گرای پارلمان هلند همچنین متهم به انزجار، تبعیض برای بیان اینکه جوانان مراکشی خشن هستند و فراخوان بسته شدن مرز هلند به روی تمام مهاجران غیر غربی است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه اگر جرم وی ثابت شود محکومیت زندان یکساله در انتظار وی خواهد بود.

این پرونده علیه وایلدرز از چهارشنبه آینده 30 دیماه ، وقتیکه چارچوب و جدول زمان بندی تعیین شوند آغاز می شود. فرآیند اصلی قرار است اواخر سال جاری میلادی آغاز شود.