فرهنگیان از بیمه کارت طلایی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید رضا حاجی در جلسه شورای اداری شهرستان شوش گفت: مصوبات سفر اول و دوم دولت در حال ساخت است و در سفر سوم دولت نیز ساخت ۵۰ سالن ورزشی و ۲۰۰ نمازخانه و کتابخانه در مدارس خوزستان به تصویب رسید که در این صورت بسیاری از نیازهای آموزشی استان تامین می شود.

وی افزود: البته به همین میزان نیز آموزش و پرورش خوزستان ساخت و ساز انجام خواهد داد.

حاجی بابایی مدرسه را کانون گرم فرهنگ اولیا و مربیان، دانش آموزان و فرهنگیان دانست و گفت: باید در مدارس زندگی فرهنگی میان این سه گروه آغاز شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش قدرتمند باشد بسیاری از مشکلاتی که امروز مطرح می شود از جمله عدم مهارت فارغ التحصیلان حل می شود.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش زیر ساخت علمی کشور است و با قدرتمند شدن آن سایر دستگاه ها از جمله آموزش عالی و به طور کلی کشور توسعه می یابد.

حاجی بابایی، معلم را رکن اساسی آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: باید معلمان را عزیز و گرامی بداریم و در رفع مشکلات و ارتقای سطح علمی آنان بکوشیم در همین راستا طبق برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان به زودی از بیمه کارت طلایی و امکانات بهداشتی و دارویی برخوردار می شوند.

وزیر آموزش و پرورش توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را یادآور شد و افزود: این وزارتخانه تلاش می کند حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان را جذب رشته های فنی و کاردانش کند البته لازم است در این راستا فضاهای لازم را برای توسعه آموزش های فنی فراهم کنیم.

وزیر آموزش و پرورش پس از اتمام جلسه شورای اداری شهرستان شوش ، بر مزار شهدای این شهرستان حضور یافت و نسبت به مقام شهدا ادای احترام کرد.