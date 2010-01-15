توضیحات مرکز بهداشت و درمان شهرستان ازنا در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات ارسالی مرکز بهداشت و درمان شهرستان ازنا آمده است: پیرو درج مطالب با عنوان "مشکلات درمانی ازنا" مورخ 88.8.5 خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به درج پاسخ ذیل که بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان است اقدام و همکاری لازم صورت پذیرد.

بر اساس نظام تخصصی منابع ساختاری خدمات درمانی بستری کشور، دانشگاه موظف است تا پایان سال 1393 در شهرستان ازنا، بخش های CCU و ICU عمومی، ارتوپدی، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، داخلی و روانپزشکی را راه اندازی نماید که به لطف الهی ، به استثنای بخش ارتوپدی ، سایر بخش های تخصصی راه اندازی شده است و در حال خدمت رسانی به هموطنان منطقه می باشند و انشاءالله تا قبل از پایان برنامه نیز با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بخش ارتوپدی هم در قالب 6 تخت فعال راه اندازی می شود.

بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا دارای بخش رادیولوژی فعال و تکنیسین های مورد نیاز بوده و هموطنان عزیز لازم نیست جهت انجام جراحی های ساده به سایر شهرستانها مراجعه نمایند.

طرح خودگردانی بیمارستانها از طرحهای مصوب قانونی کشور است که طی سالیان متمادی در سراسر کشور اجرا می شود که البته با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تمهیدات دانشگاه مطالبات معوقه پرسنل نیز پرداخت شده است.

تاکنون هفت دستگاه آمبولانس در حال ارائه خدمت به مردم می باشند که افزایش آن مطابق برنامه های مصوب در دستگاه کار مسئولین دانشگاه است.

با توجه به جمعیت شهرستان ازنا (39485 نفر) در حال حاضر دارای 6 داروخانه روزانه و یک داروخانه بیمارستانی مشغول ارائه خدمات دارویی می باشند، بنابراین تقاضای تاسیس یک داروخانه شبانه روزی خصوصی در دست اقدام است که در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

بر اساس آخرین آمار، جمعیت تحت پوشش مرکز مومن آباد 5 هزار و 410 نفر می باشد که آمار 1800 نفر در متن مذکور اشتباه آورده شده است. ضمنا پزشکان این مرکز تاکنون در ارائه خدمت در مرکز فوق مشکلات خاصی نداشته اند.

در مطلب مذکور حقوق هر پزشکی در مرکز مومن آباد 8 میلیون و 500 هزار ریال عنوان شده که در این مرکز حقوق دریافتی هر پزشک 16 میلیون و 184 هزار و 376 ریال می باشد.

مشکل پزشک خانواده در این شهرستان نیز بر اساس مکاتبات و تلاشهای صورت گرفته و بودجه اختصاص یافته به این مرکز، به زودی برطرف خواهد شد.

توضیحات خبرگزاری مهر

اولین نکته ای که در مطالعه جوابیه یاد شده به ذهن متبادر می شود این است که مسئولین مرکز بهداشت و درمان شهرستان ازنا گویا بعد از حدود سه ماه گزارش خبرگزاری مهر را مطالعه کرده اند چرا که جوابیه ارسال شده توسط این دستگاه حاوی توضیحاتی مربوط به گزارش سه ماه پیش خبرگزاری مهر است. البته این نکته نیز دور از ذهن نیست که ممکن است در فاصله سه ماه طی شده با توجه به جلسه تشکیل شده و انتشار خبر در خبرگزاری مهر بخشی از مشکلات این شهرستان در حوزه درمان مرتفع شده است که این امر خود موجب خرسندی خبرگزاری مهر خواهد بود.

از دیگر سو آنچه که در خبر مهر نیز بر آن تاکید شده است کمبود پزشک در برخی تخصص ها به ویژه ارتوپدی در شهرستان ازنا است که البته در جوابیه یاد شده نیز به آن اشاره شده و از برنامه های این مرکز برای رفع این مشکل خبر داده شده است پس به نظر می رسد دلیلی برای ارائه جوابیه در این زمینه نیست.

همچنین در تیتر خبر خبرگزاری مهر از "وجود تنها یک داروخانه شبانه روزی در شهرستان 40 هزار نفری ازنا" انتقاد شده است که در جوابیه نیز بر این امر تاکید شده و از پیگیریها برای احداث داروخانه شبانه روزی خبر داده شده است پس به نظر می رسد جوابیه ارسال شده در این نکته نیز با خبر خبرگزاری مهر دارای اشتراک است. البته ممکن است منظور آن دستگاه از ارائه توضیحات در این زمینه یادآوری این نکته باشد که شهرستان ازنا دارای 39 هزار و 485 نفر جمعیت است نه 40 هزار نفر! که البته گرد کردن اعداد در اخبار شیوه ای مرسوم و رایج است و از طرف دیگر رقم 40 هزار نفر توسط رئیس شورای شهر ازنا نیز مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین برگزاری جلسه ای تحت عنوان "بررسی مشکلات درمانی شهرستان ازنا" و آن هم با حضور استاندار لرستان، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی مرتبط به همراه خبرنگاران اعزامی از مرکز استان خود به اندازه کافی گویای مسائل و مشکلات موجود در این حوزه می باشد چرا که اگر مشکلاتی در این زمینه وجود نداشت برگزاری این چنین جلسه ای با این عنوان خود جای سئوال دارد.

از دیگر سو به منظور تنویر افکار عمومی خبرگزاری مهر این آمادگی را دارد که تصویر و صدای آقای دکتر عباسی مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا را بر روی سایت خبرگزاری قرار دهد چرا که همه اعداد و ارقامی که در جوابیه بر اشتباه بودن آنها تاکید شده است توسط ایشان ذکر شده و گرنه خبرنگار مهر از رقم دستمزد پزشکان و جمعیت شهر مومن آباد اطلاعاتی در اختیار نداشته است که البته به نظر می رسد کمبود پزشک در یک شهر با جمعیت 5 هزار و 410 نفر قابل پیگیری تر از یک شهر یک هزار و 800 نفری باشد که به طور قطع خبرگزاری مهر به زودی در گزارشی به وضعیت موجود در حوزه بهداشت و درمان شهر 5 هزار و 410 نفری مومن آباد خواهد پرداخت.

همچنین در زمینه بحث پزشک خانواده، افزایش آمبولانس های مرکز بهداشت و درمان ازنا و راه اندازی تخت های ارتوپدی در بیمارستان این شهر نیز جوابیه جز تایید گزارش مهر در زمینه کمبودهای موجود و دادن وعده برای رفع مشکلات چیز تازه ای ندارد.

به هر حال علاوه بر فایل صوتی سخنان مسئول مرکز بهداشت و درمان شهرستان ازنا خبرگزاری مهر مصاحبه ای با رئیس شورای شهر ازنا نیز در حاشیه همان جلسه صورت داد که مباحث مطرح شده در آن مصاحبه بر گزارش مهر صحه می گذارد و از دیگر سو در همان جلسه رئیس شورای شهر ازنا در واکنش به برخی اظهارات اشتباه مسئول مرکز بهداشت و درمان ازنا سخنرانی نمود که متن آن نیز در خبرگزاری مهر موجود می باشد.

به هر حال به نظر می رسد مسئولان حوزه درمان شهرستان ازنا به جای جوابیه های دیرهنگام باید به دنبال رفع مشکلات بهداشتی و درمانی این شهر 39 هزار و 485 نفری باشند و خبرگزاری مهر نیز به زودی در گزارشی روند وعده های داده شده در جلسه سه ماه قبل را دوباره بررسی خواهد کرد.

درعین بار دیگر تاکید می شود که این خبرگزاری ضمن ارج نهادن به فعالیت کلیه نهادها و سازمانها در بخشهای گوناگون کشور تلاش دارد تا درقاب گزارش های تخصصی برخی نارسایی های موجود را به اطلاع مسئولین برساند و درمقابل مانند همیشه آمادگی دارد تا توضیحات مسئولین محترم را نیز جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید.