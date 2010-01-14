10 طرح آموزشی با مشارکت خیرین در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد نجفی ظهرپنج شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این طرحها در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرحها در قالب 46 کلاس درس با اعتبار 23 میلیارد ریال و زیربنای کل چهار هزار و 699 متر مربع است که با بهره برداری از آنها برای یک هزار و 380 دانش آموز فضای مناسب آموزشی فراهم شده است .

وی تعهدات سالجاری خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی جهت احداث مدرسه و تامین فضای آموزشی 90 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: افزایش مشارکت خیرین مدرسه ساز، تشکیل جلسات با مجمع خیرین مدرسه ساز استان برای رفع موانع و مشکلات جامعه خیرین، بازدید از پروژه های در دست اجرا و پیگیری تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام مشارکتی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در سالجاری است.

تامین فضای آموزشی 26 هزار دانش آموز توسط خیرین آذربایجان غربی

مسئول مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی افزود: از آغاز فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان تاکنون فضای آموزشی برای بیش از 26 هزار دانش آموز در قالب 300 مدرسه با بیش از یک هزار و 200 کلاس و سالن ورزشی، نمازخانه و آزمایشگاه احداث شده است.

نجفی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز استان برای ساخت این تعداد مدرسه و فضای آموزشی 430 میلیارد ریال هزینه کرده اند، خاطر نشان کرد: خیرین و همیاران مدرسه ساز آذربایجان غربی یک هزار و 400 نفر هستند که از این تعداد 280 نفر را بانوان خیر تشکیل می دهند.