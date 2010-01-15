فرید صائبی که تیمش چهارشنبه شب گذشته سومین شکست این فصل از رقابت‎‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور را متحمل شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان پتروشیمی فوق‎العاده کار کردند. به خصوص بلندزن‎های این تیم مانند صفایی که فوق ستاره بازی بودند. اما تنها کم اشتباه بودن آنها باعث باخت سایپا نشد. شرایط محیطی هم تاثیر خاص خود را در نتیجه بازی داشت.

وی با تاکید بر شرایط بهتر پتروشیمی برای کسب پیروزی به واسطه میزبانی، ادامه داد: عامل مهم و تاثیرگذار دیگر اینکه سالن شهرک بعثت برای برگزاری بازی اصلا استاندارد نبود. سقف کوتاه این سالن انجام دریافت‎ها را مشکل کرده بود طوری که تغذیه پاسور تیم به سختی انجام می‎شد. بنابراین به ناچار به پاس‎های بلند روی آوردیم اما دفاع حریف بهتر از آنی بود که بتوانیم از این راه نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم والیبال سایپا هم سطح بودن با دریا و تاثیر فشار هوا را یکی دیگر از شرایط محیطی تاثیرگذار بر شکست تیمش عنوان کرد و اظهار داشت: مهمتر از این مسائل اینکه برای دیدار با پتروشیمی دو نفر از بازیکنان اصلی تیمم را به خاطر آسیب‌دیدگی در اختیار نداشتم. فرهاد نظری افشار که اصلا در ترکیب تیم قرار نگرفت. محمد ترکاشوند هم که فقط 2 گیم برای حضور در زمین بازی دوام آورد.

صائبی با وجود اینکه تیمش به خاطر متحمل شدن این شکست صدر جدول رده‎بندی را از دست داد و 2 پله سقوط کرد، همچنان امیدوار است تا امسال بتواند بهترین رده ممکن را برای این تیم به دست آورد.

وی گفت: سال پیش سایپا و پیکان تنها تیم‎هایی بودند که تا هفته‎های پایانی لیگ برتر بدون باخت پیش رفتند. اما در فصل جاری که 10 هفته از مسابقات گذشته هیچ تیمی بدون باخت نیست. پس نباید با یک شکست امیدمان را برای اهداف بزرگی که داریم از دست بدهیم.

سرمربی تیم والیبال سایپا تاکید کرد: حتم دارم که در دور برگشت رقابت‎ها نسبت به دیگر تیم‎های مدعی نتایج بهتری کسب خواهیم کرد. چون در نیم فصل دوم دیدارهای حساس خود را در خانه برگزار خواهیم کرد. در حالیکه در دور رفت بازی‌ها، سایپا بر عکس تیم‎هایی مانند پتروشیمی و داماش باید دیدارهای مهم خود را خارج از خانه برگزار کند که این هم به نوبه خود جای سوال دارد؟!