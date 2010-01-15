موفقیت محقق ایرانی دانشگاه هاروارد در کشف مناطق برتر ژنوم انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس ثابتی طی تحقیقات خود شیوه ای را برای نمایان کردن مناطق مقدم تر در ژنوم انسان ابداع و تکمیل کرده است که از دقت و وضوح بسیار بالایی برخوردار بوده و می تواند درک عمیقی را از گذشته و حال ژنتیکی انسان ارائه کند.

ثابتی می گوید واضح است که انتخاب طبیعی مثبت نیرویی حیاتی در شکل گیری ژنوم انسان بوده است اما نمونه هایی از این فرایند که به خوبی شناسایی شده باشند به صورت قابل ملاحظه ای محدود و نادر هستند. شیوه جدیدی که ما موفق به ارائه آن شده ایم می تواند با دقتی بالا تغییرات ویژه ای را که منجر به ایجاد تغییرات مهم تکاملی در ژن افراد شده است را نمایان سازد.

شیوه های قدیمی تر برای ردیابی سیگنالهای انتخاب طبیعی مثبت در ژنوم انسان بسیار محدود بوده و تنها قادر به نمایان ساختن بخشی عظیم از ژنوم که خود حاوی صدها هزار یا صدها میلیون عامل ژنتیکی است هستند.

اما با ترکیب این شیوه ها با یکدیگر "ثابتی" توانست شیوه ای جدید را برای کوچک کردن محدوده انتخابی ارائه کند. آزمایشها نشان داد این شیوه می تواند میزان ابعاد مناطق انتخابی را از هشت ژن در هر منطقه به یک ژن کاهش دهد.

در ابتدا این شیوه توانسته بود 600 هزار منطقه بنیادین در کروموزوم 15 تحت تاثیر انتخاب طبیعی را به 34 هزار سیگنال ژنی به نام SLC24A5 محدود کرده و دسته بندی کند اما اکنون میزان محدودسازی ژنها در مناطق مورد نظر از ژنوم انسان کوچکتر شده و به این شکل دقت انتخاب بخشهای مورد نظر فرایند تکامل نیز افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش دیلی نیوز، ثابتی معتقد است شیوه جدید و تکمیل شده به ما این اجازه را می دهد تا بتوانیم نشانه های تکامل در انسان را در سطحی دقیق تر از گذشته دنبال کنیم.