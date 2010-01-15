برخورد شدید پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آمار عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: طی 9 ماهه گذشته 432 تن انواع مواد مخدر 15‏ تن هروئین و 10 تن مرفین کشف شد.

وی با اشاره به برخورد امسال پلیس با مواد مخدر صنعتی و قاچاقچیان این حوزه تصریح کرد: بیش از 700 کیلو شیشه طی 9 ماهه گذشته در سراسر کشور در مبادی ورودی مرزها، شهرها، فرودگاه، راه آهن کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، شاهد افزایش 400 درصدی کشفیات در حوزه مواد مخدر صنعتی بودیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اعلام کشف نزدیک به 5/3 میلیون قرص روانگردان طی مدت فوق اضافه کرد: میزان کشفیات قرص روانگردان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 43 درصد افزایش داشته که عمدتا از خارج کشور همراه بار مسافر و بارهای ترانزیتی وارد کشور می شوند.

وی افزود: با توجه به افزایش ورود مواد مخدر صنعتی به کشور، شاهد افزایش خروج این نوع مواد نیز بودیم به طوریکه امسال 400 کیلو موادمخدر صنعتی تنها در مبادی ورودی و فرودگاه ها هنگام خروج کشف شد.

وی تصریح کرد: تعدادی از افراد سودجو با فریب هموطنان ما اقدام به حمل مواد مخدر صنعتی به کشورهای آسیای جنوب شرقی می کردند که تعدادی از آنان در ایران و کشورهای فوق دستگیر شدند.

حسین آبادی با اعلام اینکه کشور اندونزی از اوایل ماه گذشته مقررات سختی در حوزه مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد یادآور شد: براساس این قوانین، حمل حتی بیش از 5 گرم مواد مخدر در این کشور مجازات اعدام دارد و تاکنون 8 ایرانی در این کشور به اتهام حمل موادمخدر دستگیر و 15 شبکه قاچاق مواد مخدر صنعتی نیز منهدم شدند.

وی اظهار امیدواری کرد با اطلاع رسانی، هموطنان گول افراد سودجود را نخورده و اقدام به قاچاق مواد مخدر صنعتی به کشورهای فوق نکنند.

به گفته این مقام انتظامی، بیش از 16 هزار نفر طی 9 ماهه گذشته به اتهام مواد مخدر صنعتی و 170 هزار نفر نیز در سراسر کشور به اتهام مواد مخدر سنتی دستگیر شدند که از این تعداد، برخی پس چند بار دستگیری و گذراندن دوران محکومیت خود مجددا از سوی پلیس به اتهام حمل دستگیر شدند.

وی همچنین از شناسایی و انهدام بیش از 1500 باند و شبکه های اصلی مواد مخدر طی 9 ماهه گذشته در کشور خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگارن در خصوص ورود مواد مخدر جدیدی به نام جمیله به کشور اظهار داشت: چندی پیش در استان گلستان مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد که روی برچسب جلد آن جمیله نوشته شده بود که متاسفانه برخی اعلام کرده اند که یک نوع مواد مخدر جدید است در صورتی که همان حشیش بود.

وی یادآور شد: پلیس در سراسر کشور اقداماتی را با هماهنگی آموزش پروریش برای مدارس انجام داده و با حضور در اطراف مدارس با هرکسی که در این نقاط قصد فروش مواد مخدر داشته باشد برخورد خواهد کرد.

حسین آبادی در خصوص شایعه ورود آدامس ها و شکلات هایی که مواد مخدر دارند، گفت: ممکن است هر نوع ماده ای به کشور وارد شود اما هر نوع ماده جدید پس ورود بلافاصله توسط آزمایشگاه مجهز پلیس مورد ارزیابی و شناسایی قرار می گیرد و در صورتی که مشخص شود مواد مخدر است پیشگیری و برخورد خواهد شد و به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی تاکید کرد: تا کنون پلیس کشفیاتی در خصوص ماده مخدر جدید در کشور نداشته است و بخشی از این شایعات جنبه تبلیغاتی دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص برخورد پلیس با خرده فروشان نیز اظهار داشت: از 177 هزار نفری که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شدند بیش از 95 درصد خرده فروش و 5 درصد آنان نیز عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر هستند که این نشان دهنده تلاش پلیس برای جمع آوری خرده فروشان در سطح شهر است.

وی با اشاره به اینکه خرده فروشان به همراه خود مواد مخدر کمی حمل می کنند تا پس از دستگیری کمترین مجازات برای آنان در نظر گرفته شود و بعد از چند ماه نیز مجددا به چرخه خرید و فروش باز می گردند اضافه کرد: طی جلساتی که با مسئولان قضایی داشتیم بر اقدامات موثرتر و جدی تر با کسانی که اقدام به تکرار جرم می کند و همچنین با باندها و شبکه های اصلی قاچاق تاکید کردیم.

سردار حسین آبادی در خصوص اجرای طرح جمع آوری معتادان ولگرد و پرخطر نیز گفت: با دادستان کل کشور جلساتی برگزار کردیم تا قوه قضاییه برای نگهداری این گونه معتادان محلی را آماده کند و تا هفته آینده آخرین هماهنگی انجام خواهد شد تا به صورت گسترده نسبت به جمع آوری معتادان و هدایت به مراکز بازپروری اقدام کنیم.